Alondra García Miró tuvo una polémica relación con Mario Irivarren hace muchos años.

    La conocida influencer Alondra García Miró continúa manteniéndose al margen de la farándula local y de cualquier controversia mediática. No obstante, suele mostrarse amable con la prensa cuando es abordada en espacios públicos. En esta ocasión, la exintegrante de realities llamó la atención al confirmar que coincidió recientemente con su expareja Mario Irivarren, quien asistió al mismo evento acompañado de su actual pareja, Onelia Molina.

    Alondra García Miró confirma que coincidió con Mario Irivarren

    En la más reciente emisión de Amor y Fuego se difundieron declaraciones exclusivas de Alondra García Miró, quien respondió con calma y naturalidad a las preguntas de la reportera sobre un evento al que ambos acudieron.

    “Has tenido a Mario hace poco en un evento, también”, se escucha decir a la periodista.

    Ante ello, la influencer no negó el encuentro y aclaró la situación: “Ah sí, en un evento estuvimos…”, respondió inicialmente, dejando en claro que no existió un acercamiento entre ambos.

    PUEDES LEER: Alondra García Miró cautiva miradas en boda y sorprende al presentar a misterioso hombre: "Te amo"

    “Bueno, había un montón de gente, pero todo bien, todo tranquilo chicos. Ha pasado no sé cuántos años, yo estoy bien con todo el mundo, me llevo regio con todo el mundo, feliz, tranquila y eso es lo importante”, añadió Alondra, enfatizando que vive una etapa de paz y armonía.

    La reacción de Alondra García Miró al ser consultada por Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte

    Meses atrás, Alondra García Miró protagonizó un momento incómodo cuando fue consultada por la relación sentimental de su expareja Paolo Guerrero con Ana Paula Consorte. Con semblante serio, dejó claro que no tenía intención de pronunciarse sobre la vida privada del futbolista, marcando distancia de cualquier controversia.

    Aun así, la influencer sorprendió al cerrar la conversación con un mensaje conciliador. “Todo está bien, les deseo lo mejor”, habría señalado antes de retirarse, demostrando que no guarda resentimientos y que prefiere enfocarse en su presente, lejos de rumores y del pasado que aún genera interés mediático.

