Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
ES OFICIAL | Banco de la Nación confirmó el cronograma de pagos del Bono Escolaridad 2026: Fechas y beneficiados

Mark Vito se queja del curso a 60 céntimos que ofrece su pareja y causa revuelo al decir: “¡Yo no quiero trabajar!”

El exesposo de Keiko Fujimori reapareció en redes con un video donde comenta el curso de inglés de su pareja Leslie Echevarría y pide “ayuda” a sus seguidores.

Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Mark Vito se queja del curso a 60 céntimos que ofrece su pareja y causa revuelo al decir: “¡Yo no quiero trabajar!”
    Pareja de Mark Vito ofrece curso a 60 céntimos y él lanza queja. | Composición Wapa
    Mark Vito se queja del curso a 60 céntimos que ofrece su pareja y causa revuelo al decir: “¡Yo no quiero trabajar!”

    Mark Vito volvió a captar la atención en redes sociales tras publicar un video con tono sarcástico sobre el curso de inglés a 60 céntimos que impulsa su actual pareja, Leslie Echevarría. En el clip, el exesposo de Keiko Fujimori cuestiona el bajo precio, asegura que no quiere terminar enseñando por esa suma y pide apoyo a sus seguidores. El mensaje no tardó en generar comentarios y reacciones.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Keiko Fujimori revela el verdadero motivo del fin de su matrimonio con Mark Vito: “Vamos a ponerlo en una frase simple y sencilla..."

    Mark Vito revela que no quiere trabajar enseñando ingles

    En el video, el ciudadano estadounidense manifiesta su incomodidad y realiza una convocatoria abierta para sumar profesores al proyecto educativo que viene impulsando. Además, se dirige directamente a sus seguidores para expresar su preocupación y solicitar respaldo en esta situación.

    wapa.pe

    Pido su apoyo, por favor, en este momento tan complicado para mí. Estoy en una situación bien preocupante. Espero que me puedan salvar, por favor. Yo no quiero estar encerrado, no quiero estar encerrado en un salón de clases enseñando inglés por 60 céntimos”, se le escucha decir.

    El contenido fue tomado por muchos como una puesta en escena con tono humorístico, orientada a promocionar el curso de inglés.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEE: Keiko Fujimori rompe su silencio y habla de su cercanía con el actor Gabriel Calvo: "Me parece guapo, él y yo somos…”

    Mark Vito pide profesores de ingles

    El creador de contenido prosiguió con su mensaje pidiendo “ayuda” para ubicar especialistas que deseen integrarse al proyecto educativo encabezado por Echevarría, reforzando su pedido de apoyo a través de redes sociales.

    “Entonces, por favor, si usted es un profesor de inglés calificado, envía tu currículum, porque si ella puede encontrar buenos profesores para sus clases, que prácticamente está regalando por 60 céntimos y por eso necesita más profesores, no voy a necesitar trabajar. ¡Yo no quiero trabajar, yo no quiero! ¡Ayúdame!”, enfatizó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Mark Vito se queja del curso a 60 céntimos que ofrece su pareja y causa revuelo al decir: “¡Yo no quiero trabajar!”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Melissa Paredes hace impensada COMPARACIÓN entre Rodrigo Cuba con Anthony Aranda con: “Nunca había tenido…”

    Keiko Fujimori revela el verdadero motivo del fin de su matrimonio con Mark Vito: “Vamos a ponerlo en una frase simple y sencilla..."

    Valeria Piazza se quedó sin viajar a Australia por insólita razón: "Pensé que era más sencillo"

    Magaly Medina vuelve a las pantallas de ATV con sorprendente spot: ¿será este su próximo ampay?

    La impactante transformación de Kina Malpartida: De ser campeona mundial y chica reality a desaparecer de la TV

    Lo más vistos en Farándula

    Samahara Lobatón reaparece en redes sociales tras delicada situación y publica mensaje de agradecimiento

    ‘Echan’ a Paul Michael de restaurante y Pamela López tuvo POLÉMICA reacción: “El desperdicio”

    Concierto de BTS en Lima 2026: costos, zonas del estadio y fecha oficial del show en Perú

    ¿Indirecta para Edison Flores? Ana Siucho enciende especulaciones con reflexión sobre la crianza: “No tienes tiempo”

    Pamela López difunde cuánto ganaba Christian Cueva mensualmente en Arabia Saudita y deja con la boca abierta a ‘Peluchín’

    Ofertas

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;