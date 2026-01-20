Mark Vito se queja del curso a 60 céntimos que ofrece su pareja y causa revuelo al decir: “¡Yo no quiero trabajar!”

El exesposo de Keiko Fujimori reapareció en redes con un video donde comenta el curso de inglés de su pareja Leslie Echevarría y pide “ayuda” a sus seguidores.

Mark Vito volvió a captar la atención en redes sociales tras publicar un video con tono sarcástico sobre el curso de inglés a 60 céntimos que impulsa su actual pareja, Leslie Echevarría. En el clip, el exesposo de Keiko Fujimori cuestiona el bajo precio, asegura que no quiere terminar enseñando por esa suma y pide apoyo a sus seguidores. El mensaje no tardó en generar comentarios y reacciones.

Mark Vito revela que no quiere trabajar enseñando ingles

En el video, el ciudadano estadounidense manifiesta su incomodidad y realiza una convocatoria abierta para sumar profesores al proyecto educativo que viene impulsando. Además, se dirige directamente a sus seguidores para expresar su preocupación y solicitar respaldo en esta situación.

“Pido su apoyo, por favor, en este momento tan complicado para mí. Estoy en una situación bien preocupante. Espero que me puedan salvar, por favor. Yo no quiero estar encerrado, no quiero estar encerrado en un salón de clases enseñando inglés por 60 céntimos”, se le escucha decir.

El contenido fue tomado por muchos como una puesta en escena con tono humorístico, orientada a promocionar el curso de inglés.

Mark Vito pide profesores de ingles

El creador de contenido prosiguió con su mensaje pidiendo “ayuda” para ubicar especialistas que deseen integrarse al proyecto educativo encabezado por Echevarría, reforzando su pedido de apoyo a través de redes sociales.