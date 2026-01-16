Pamela López no estaría pagando el colegio de sus hijos, según abogada de Cueva: “¿Cómo es posible?”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
El enfrentamiento legal y mediático entre Christian Cueva y Pamela López vuelve a intensificarse tras nuevas declaraciones de la abogada del futbolista. La defensa alertó sobre presuntos riesgos que enfrentarían los hijos de la expareja en su centro educativo, debido a pagos escolares no realizados y a la falta de acompañamiento adulto. El caso reabre el debate público sobre la responsabilidad parental, el cumplimiento de deberes y la prioridad del bienestar de los menores.
LEE MÁS: Shirley Arica es denunciada por presunta agresión a una mujer en discoteca: joven expone evidencias
Pamela López no estaría pagando el colegio de sus hijos, según abogada de Cueva
Durante su reciente participación en el programa Arriba mi gente, la abogada Medaly Barrientos afirmó que el centro educativo de los tres menores ha remitido reiteradas notificaciones debido al incumplimiento en el pago de las pensiones escolares.
“El señor Cristian Cueva recibe innumerables correos desde julio del 2025 hasta la actualidad (...) ¿Cómo es posible que, siendo la señora López la persona encargada de realizar esos pagos, no esté pagando el colegio?”, declaró la letrada, precisando que los mensajes fueron dirigidos tanto a la madre como al padre. “Efectivamente, el colegio reclama que no se ha hecho el pago de manera puntual”, ratificaron los conductores del espacio televisivo.
En relación con la solicitud de una pensión de 64 mil soles, Barrientos sostuvo que su patrocinado cumple con el monto establecido por el juez y que, incluso antes de la demanda, ya realizaba los pagos correspondientes de manera regular. Asimismo, recalcó que la obligación económica recae en ambos padres, luego de que López señalara que el dinero no sería suficiente para cubrir los alimentos.
TAMBIÉN LEE: Pamela López justifica por qué está exigiendo pensión de S/64 mil a Cueva: "Esa es mi realidad"
“La obligación de alimentos es de ambos padres, no solo el señor Cristian Cueva. El señor Cristian Cueva desde antes que le interponga la demanda de alimentos ha estado pagando directamente la pensión del colegio de los menores, que equivale aproximadamente a 8.500 soles”, manifestó la abogada en el programa.
Esta situación, junto al retraso en los pagos, habría generado inquietud en la comunidad educativa, que también expresó su preocupación por el bajo desempeño académico de los menores y la falta de acompañamiento emocional. En otra comunicación, el colegio recordó a Pamela López la relevancia de asistir a una reunión para abordar aspectos emocionales de sus hijos, encuentro al que no habría asistido.