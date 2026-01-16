La abogada de Christian Cueva difundió correos del colegio que evidencian falta de pagos puntuales, pese a que el futbolista cumple con la pensión de alimentos.

El enfrentamiento legal y mediático entre Christian Cueva y Pamela López vuelve a intensificarse tras nuevas declaraciones de la abogada del futbolista. La defensa alertó sobre presuntos riesgos que enfrentarían los hijos de la expareja en su centro educativo, debido a pagos escolares no realizados y a la falta de acompañamiento adulto. El caso reabre el debate público sobre la responsabilidad parental, el cumplimiento de deberes y la prioridad del bienestar de los menores.

Pamela López no estaría pagando el colegio de sus hijos, según abogada de Cueva

Durante su reciente participación en el programa Arriba mi gente, la abogada Medaly Barrientos afirmó que el centro educativo de los tres menores ha remitido reiteradas notificaciones debido al incumplimiento en el pago de las pensiones escolares.

“El señor Cristian Cueva recibe innumerables correos desde julio del 2025 hasta la actualidad (...) ¿Cómo es posible que, siendo la señora López la persona encargada de realizar esos pagos, no esté pagando el colegio?”, declaró la letrada, precisando que los mensajes fueron dirigidos tanto a la madre como al padre. “Efectivamente, el colegio reclama que no se ha hecho el pago de manera puntual”, ratificaron los conductores del espacio televisivo.

En relación con la solicitud de una pensión de 64 mil soles, Barrientos sostuvo que su patrocinado cumple con el monto establecido por el juez y que, incluso antes de la demanda, ya realizaba los pagos correspondientes de manera regular. Asimismo, recalcó que la obligación económica recae en ambos padres, luego de que López señalara que el dinero no sería suficiente para cubrir los alimentos.

“La obligación de alimentos es de ambos padres, no solo el señor Cristian Cueva. El señor Cristian Cueva desde antes que le interponga la demanda de alimentos ha estado pagando directamente la pensión del colegio de los menores, que equivale aproximadamente a 8.500 soles”, manifestó la abogada en el programa.