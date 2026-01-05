Hija de Tony Rosado anuncia su compromiso y muestra su romántica pedida de mano tras el accidente de su padreÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
¡Se casa! La hija de Tony Rosado, Susan Rosado, reapareció en redes sociales luego del fuerte accidente automovilístico que sufrió su padre el sábado 3 de enero, cuando se dirigía a una presentación en Arequipa. Sin referirse al delicado momento que atraviesa el cantante, como sí lo hizo su madre Susan Pacheco, la joven sorprendió al anunciar su compromiso sentimental, compartiendo imágenes de la romántica pedida de mano que rápidamente generaron reacciones.
Susan Rosado anuncia su compromiso tras el accidente de su padre
Tony Rosado pasó por un momento de gran tensión a inicios de año en Arequipa, cuando se trasladaba hacia un concierto en la ciudad de Camaná. Fue su esposa, Susan Pacheco, quien se pronunció primero para informar que el cantante solo presentó lesiones leves y que, pese al accidente, se encontraba estable y dispuesto a continuar con sus compromisos laborales.
No obstante, quien guardó silencio fue Susan, su hija mayor, quien había viajado a Londres para pasar las fiestas junto a su pareja, Mario Salazar, padre de su hija. Coincidentemente, el mismo día del accidente, la joven atravesaba uno de los momentos más importantes de su vida al recibir una emotiva propuesta de matrimonio.
Rodeados de los paisajes del país europeo, el joven le pidió que se convierta en su esposa con un elegante anillo de compromiso, gesto que la conmovió profundamente y la llevó a compartir un mensaje cargado de emoción en redes sociales.
"Toda la vida soñé con este momento, llegué a pensar que sería imposible, pero una vez más Dios y tú me demostraron que no lo es. Siii y mil veces siii. Hoy, mañana y siempre mi futuro esposo. Te amo", escribió.
Tras el anuncio, su ahora prometido no tardó en responderle con una tierna dedicatoria, dejando en evidencia la felicidad que ambos viven en esta nueva etapa. "Te amo preciosa, para toda la vida", respondió.
Pese al romántico intercambio, ni Tony Rosado ni su esposa se pronunciaron en la publicación para felicitar a la pareja, ya que ese mismo día el cantante enfrentaba las consecuencias del fuerte accidente que dejó su vehículo con severos daños en la parte delantera.