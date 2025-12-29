Wapa.pe
Actor de 'De Vuelta al Barrio' y 'Asu Mare' es captado vendiendo marcianos como ambulante tras dejar de ser contratado

‘Son del Duke’ revela el ‘ingreso’ de Kiara Lozano y sorprende a todos

‘Son del Duke’ asombró a sus fans al expresar que una de sus nuevas integrantes es Kiara Lozano. 

    ¡La sorpresa del año! La orquesta de cumbia Son del Duke dejó boquiabiertos a sus seguidores tras compartir una publicación en la que anunciaban la incorporación de la cantante Kiara Lozano a sus filas. La noticia generó gran revuelo, ya que nadie imaginaba que la integrante de Corazón Serrano dejaría la popular agrupación para sumarse a lo que sería su aparente competencia directa.

    Así fue el anuncio de Son del Duke sobre la supuesta llegada de Kiara Lozano

    El domingo 28 de diciembre, Son del Duke difundió una imagen de Kiara Lozano acompañada de un mensaje de bienvenida, dando a entender que la artista ya formaba parte de su elenco musical. La publicación causó gran conmoción, sobre todo porque hasta ese momento la cantante no había comunicado oficialmente su salida de Corazón Serrano.

    wapa.pe

    “Y continuando con las sorpresas de diciembre, queremos anunciar y darle la bienvenida a nuestra querida Kiara Lozano, quien desde hoy se une a Son del Duke y tendrá su presentación oficial en Aventura Disco”, se leía en el comunicado compartido por la agrupación. Sin embargo, todo resultó ser una broma, ya que entre los hashtags figuraba el mensaje ‘Feliz Día de los Inocentes’.

    wapa.pe

    La publicación desató una avalancha de reacciones entre los seguidores de Kiara Lozano, quienes no tardaron en comentar con sorpresa y humor: “Chúpense la plata. ¡Feliz Día de los Inocentes!”, “Casi me da un infarto”, “Ni soñando”, “Se pasaron”, “Estuvo buena la broma”, fueron algunos de los mensajes que inundaron las redes sociales.

