Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Baba Vanga y su profecía más aterradora para el 2026 que ha preocupado al mundo

Chola Chabuca recibirá el 2026 junto a La Bella Luz y Son del Duke

La Chola Chabuca celebrará el Año Nuevo 2026 con la fiesta 'El Reventonazo', junto a La Bella Luz y Son del Duke, el 31 de diciembre en la Explanada de Plaza Norte.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Chola Chabuca recibirá el 2026 junto a La Bella Luz y Son del Duke
    Este 'Reventonazo de Año Nuevo' promete ser una fiesta memorable para agradecer a sus seguidores por 18 años de apoyo, destacando la sintonía de su programa.
    Chola Chabuca recibirá el 2026 junto a La Bella Luz y Son del Duke

    Tras el abrumador éxito que ha alcanzado en este 2025 con sus programas 'El Reventonazo' y 'Esta Noche', la Chola Chabuca anuncia que realizará la mejor celebración para recibir el Año Nuevo junto a La Bella Luz y Son del Duke, este 31 de diciembre en la Explanada de Plaza Norte, en Independencia.

    "Estoy feliz de anunciar que 'El Reventonazo de Año Nuevo' va a ser la gran fiesta para recibir el 2026 cargados de energía junto a las dos orquestas del momento: La Bella Luz y Son del Duke, que se han convertido en las favoritas del público peruano. Y las entradas las encuentran en Vaope.com", comentó la Chola Chabuca.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Ivana Yturbe y su familia celebran vísperas de Navidad con matching outfits que reflejan unión y estilo

    Además, la Chola Chabuca dice que esta celebración es muy importante para ella, pues será la oportunidad para agradecer a los millones de televidentes que la han respaldado durante este 2025 y promete muchas sorpresas para los asistentes.

    "Va a ser una gran celebración para agradecer a los millones de personas que todos los fines de semana nos respaldan con su sintonía, y que lo vienen haciendo desde hace más de 18 años en el horario estelar de la televisión nacional", agregó la Chola Chabuca.

    Por otro lado, la conductora comentó que ya viene alistando sus cábalas para recibir con todo el 2026, pues no solo lucirá sus prendas amarillas; sino que comerá las tradicionales doce uvas y brindará con una copa para que la prosperidad sigue abrazando a todo el pueblo peruano.

    "Hay que prepararnos para recibir de la mejor manera el Nuevo Año, con las cábalas para la prosperidad, el amor y la salud. También luciendo nuestras prendas amarillas y bailar toda la noche con dos grandes orquestas como son La Bella Luz y Son del Duke, que han conquistado a todo el país. Anteriormente, el público ha disfrutado con otros Reventonazos de Año Nuevo como con Agua Marina y el año pasado con La Única Tropical", finalizó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Chola Chabuca recibirá el 2026 junto a La Bella Luz y Son del Duke
    Sergio Mejía

    Editor general de la web del Diario Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP con especialización en Marketing Digital, Gestión de Redes Sociales y Redacción Digital. Cuento con 8 años de experiencia en los medios digitales más importantes del país. Apasionado por el fútbol, la música y el freestyle.

    Lo último en Wapa

    Hija de Guillermo Dávila LE DA LA ESPALDA tras enterarse que NEGÓ a su hijo peruano Vasco Madueño

    Guillermo Dávila deja en shock al encarar a su hijo Vasco tras preguntarle si está orgulloso de él: "¿Tú qué te crees?"

    Patricio Quiñones revela que padece una enfermedad incurable: “Hay días que no son tan buenos”

    NO más CINESCAPE | Programa de Bruno Pinasco se despide de la TV tras 25 años: ¿Qué pasó?

    Melanie Martínez rompe el silencio y muestra los resultados de su manga gástrica: “Me siento increíble”

    Lo más vistos en Farándula

    Gabriela Villanueva emociona al revelar su plan tras ganar S/20.000 en 'Yo Soy'

    Guadalupe Farfán deja ‘Al fondo hay sitio’ y se le dice adiós a su la querida ‘July’ en la serie: “Soltar para crecer”

    Jessica Tapia vuelve al Perú y confiesa su verdad tras ABANDONAR su vida en el país: "Dejé a mi familia"

    Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte cada vez más cerca del altar: ¿habrá pedido la mano?

    Jefferson Farfán entrega canastas navideñas a sus trabajadores y le LLUEVEN las críticas en redes sociales por lo ‘POBRE’: “¿Y las iPhone?”

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;