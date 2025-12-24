Chola Chabuca recibirá el 2026 junto a La Bella Luz y Son del Duke

La Chola Chabuca celebrará el Año Nuevo 2026 con la fiesta 'El Reventonazo', junto a La Bella Luz y Son del Duke, el 31 de diciembre en la Explanada de Plaza Norte.

Este 'Reventonazo de Año Nuevo' promete ser una fiesta memorable para agradecer a sus seguidores por 18 años de apoyo, destacando la sintonía de su programa.

Tras el abrumador éxito que ha alcanzado en este 2025 con sus programas 'El Reventonazo' y 'Esta Noche', la Chola Chabuca anuncia que realizará la mejor celebración para recibir el Año Nuevo junto a La Bella Luz y Son del Duke, este 31 de diciembre en la Explanada de Plaza Norte, en Independencia.

"Estoy feliz de anunciar que 'El Reventonazo de Año Nuevo' va a ser la gran fiesta para recibir el 2026 cargados de energía junto a las dos orquestas del momento: La Bella Luz y Son del Duke, que se han convertido en las favoritas del público peruano. Y las entradas las encuentran en Vaope.com", comentó la Chola Chabuca.

Además, la Chola Chabuca dice que esta celebración es muy importante para ella, pues será la oportunidad para agradecer a los millones de televidentes que la han respaldado durante este 2025 y promete muchas sorpresas para los asistentes.

"Va a ser una gran celebración para agradecer a los millones de personas que todos los fines de semana nos respaldan con su sintonía, y que lo vienen haciendo desde hace más de 18 años en el horario estelar de la televisión nacional", agregó la Chola Chabuca.

Por otro lado, la conductora comentó que ya viene alistando sus cábalas para recibir con todo el 2026, pues no solo lucirá sus prendas amarillas; sino que comerá las tradicionales doce uvas y brindará con una copa para que la prosperidad sigue abrazando a todo el pueblo peruano.