Conciertos en Perú 2026: Estos son los artistas que se presentarán durante todo el año

Los conciertos se han consolidado como uno de los planes favoritos para quienes buscan sentir la música en vivo y conectar de cerca con sus artistas preferidos. La energía del público, las luces y cada canción cantada a todo pulmón convierten cada presentación en un momento único.
Hay seguidores que esperan meses —e incluso años— para escuchar en directo esos temas que forman parte de su historia personal. Y no solo los grandes shows internacionales se roban la atención: los escenarios locales también se llenan de propuestas nacionales que llegan con fuerza, ritmo y una vibra capaz de hacer bailar y emocionar a cualquiera.
La agenda musical del próximo año llega recargada y promete convertir la ciudad en un gran escenario. Para que no te pierdas nada, hemos reunido los conciertos más importantes de los primeros meses de 2026, con opciones para todos los gustos: desde cumbia y salsa, hasta baladas, rock y otros estilos. Revisa la lista, arma tu plan y prepárate para vivir noches que pueden volverse inolvidables.
Estos son los conciertos que se vienen para el 2026
ENERO
Bad Bunny
Fecha: 16 y 17 de enero
Lugar: Estadio Nacional
Entradas: Ticketsmaster
FEBRERO
Alejandro Sanz
Fecha: 25 y 26 de febrero
Lugar: Estadio Nacional
Entradas: Teleticket
MARZO
Jason Mraz
Fecha: 12 de marzo
Lugar: Duomo del Costa 21, San Miguel
Entradas: Teleticket
The Killers
Fecha: 23 de marzo
Lugar: Costa 21, San Miguel
Entradas: Teleticket
Fonseca
Fecha: 26 de marzo
Lugar: Arena 1
Entradas Ticketmaster
ABRIL
Sebastián Yatra
Fecha: 22 de Abril
Lugar: Costa 21, San Miguel
Entradas: Teleticket
Fey - HITS TOUR 30
Fecha: 25 de Abril
Lugar: Anfiteatro Parque de la Exposición.
Entradas: Teleticket
MAYO
Tony Succar: “Los sueños se cumplen”
Fecha: 9 de mayo
Lugar: Costa 21, San Miguel
Entradas: Teleticket
Mon Laferte
Fecha: 23 de mayo
Lugar: Costa 21, San Miguel
Entradas: Teleticket
Soda Stereo - Ecos
Fecha: 22, 23 y 24 de mayo
Lugar: Arena 1
Entradas: Joinnus.
Ricardo Montaner
Fecha: 30 de mayo
Lugar: Costa 21, San Miguel
Entradas: Teleticket
JUNIO
Ricardo Arjona
Fecha: 26 de junio
Lugar: Estadio Nacional
Entradas: Teleticket
OCTUBRE
Grupo Frontera
Fecha: 17 de octubre
Lugar: en Costa 21
Entradas: Teleticket
NOVIEMBRE
Eros Ramazzotti
Fecha: 24 de noviembre
Lugar: Arena 1 de la Costa Verde
Entradas: Teleticket