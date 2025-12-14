Conciertos en Perú 2026: Estos son los artistas que se presentarán durante todo el año

Los peruanos podrán vivir en directo a sus artistas preferidos. Descubre el calendario completo de conciertos y shows imperdibles que pronto llegarán al país.

Conoce la lista de conciertos que se vienen para el 2026. | Composición Wapa

Conoce la lista de conciertos que se vienen para el 2026. | Composición Wapa

Los conciertos se han consolidado como uno de los planes favoritos para quienes buscan sentir la música en vivo y conectar de cerca con sus artistas preferidos. La energía del público, las luces y cada canción cantada a todo pulmón convierten cada presentación en un momento único.

Hay seguidores que esperan meses —e incluso años— para escuchar en directo esos temas que forman parte de su historia personal. Y no solo los grandes shows internacionales se roban la atención: los escenarios locales también se llenan de propuestas nacionales que llegan con fuerza, ritmo y una vibra capaz de hacer bailar y emocionar a cualquiera.

La agenda musical del próximo año llega recargada y promete convertir la ciudad en un gran escenario. Para que no te pierdas nada, hemos reunido los conciertos más importantes de los primeros meses de 2026, con opciones para todos los gustos: desde cumbia y salsa, hasta baladas, rock y otros estilos. Revisa la lista, arma tu plan y prepárate para vivir noches que pueden volverse inolvidables.

Estos son los conciertos que se vienen para el 2026

ENERO

Bad Bunny

Fecha: 16 y 17 de enero

Lugar: Estadio Nacional

Entradas: Ticketsmaster

FEBRERO

Alejandro Sanz

Fecha: 25 y 26 de febrero

Lugar: Estadio Nacional

Entradas: Teleticket

MARZO

Jason Mraz

Fecha: 12 de marzo

Lugar: Duomo del Costa 21, San Miguel

Entradas: Teleticket

The Killers

Fecha: 23 de marzo

Lugar: Costa 21, San Miguel

Entradas: Teleticket

Fonseca

Fecha: 26 de marzo

Lugar: Arena 1

Entradas Ticketmaster

ABRIL

Sebastián Yatra

Fecha: 22 de Abril

Lugar: Costa 21, San Miguel

Entradas: Teleticket

Fey - HITS TOUR 30

Fecha: 25 de Abril

Lugar: Anfiteatro Parque de la Exposición.

Entradas: Teleticket

MAYO

Tony Succar: “Los sueños se cumplen”

Fecha: 9 de mayo

Lugar: Costa 21, San Miguel

Entradas: Teleticket

Mon Laferte

Fecha: 23 de mayo

Lugar: Costa 21, San Miguel

Entradas: Teleticket

Soda Stereo - Ecos

Fecha: 22, 23 y 24 de mayo

Lugar: Arena 1

Entradas: Joinnus.

Ricardo Montaner

Fecha: 30 de mayo

Lugar: Costa 21, San Miguel

Entradas: Teleticket

JUNIO

Ricardo Arjona

Fecha: 26 de junio

Lugar: Estadio Nacional

Entradas: Teleticket

OCTUBRE

Grupo Frontera

Fecha: 17 de octubre

Lugar: en Costa 21

Entradas: Teleticket

NOVIEMBRE

Eros Ramazzotti

Fecha: 24 de noviembre

Lugar: Arena 1 de la Costa Verde