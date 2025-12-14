Wapa.pe
Conciertos en Perú 2026: Estos son los artistas que se presentarán durante todo el año

Los peruanos podrán vivir en directo a sus artistas preferidos. Descubre el calendario completo de conciertos y shows imperdibles que pronto llegarán al país.

    Los conciertos se han consolidado como uno de los planes favoritos para quienes buscan sentir la música en vivo y conectar de cerca con sus artistas preferidos. La energía del público, las luces y cada canción cantada a todo pulmón convierten cada presentación en un momento único.

    Hay seguidores que esperan meses —e incluso años— para escuchar en directo esos temas que forman parte de su historia personal. Y no solo los grandes shows internacionales se roban la atención: los escenarios locales también se llenan de propuestas nacionales que llegan con fuerza, ritmo y una vibra capaz de hacer bailar y emocionar a cualquiera.

    La agenda musical del próximo año llega recargada y promete convertir la ciudad en un gran escenario. Para que no te pierdas nada, hemos reunido los conciertos más importantes de los primeros meses de 2026, con opciones para todos los gustos: desde cumbia y salsa, hasta baladas, rock y otros estilos. Revisa la lista, arma tu plan y prepárate para vivir noches que pueden volverse inolvidables.

    Estos son los conciertos que se vienen para el 2026

    ENERO

    Bad Bunny

    Fecha: 16 y 17 de enero

    Lugar: Estadio Nacional

    Entradas: Ticketsmaster

    FEBRERO

    Alejandro Sanz

    Fecha: 25 y 26 de febrero

    Lugar: Estadio Nacional

    Entradas: Teleticket

    MARZO

    Jason Mraz

    Fecha: 12 de marzo

    Lugar: Duomo del Costa 21, San Miguel

    Entradas: Teleticket

    The Killers

    Fecha: 23 de marzo

    Lugar: Costa 21, San Miguel

    Entradas: Teleticket

    Fonseca

    Fecha: 26 de marzo

    Lugar: Arena 1

    Entradas Ticketmaster

    ABRIL

    Sebastián Yatra

    Fecha: 22 de Abril

    Lugar: Costa 21, San Miguel

    Entradas: Teleticket

    Fey - HITS TOUR 30

    Fecha: 25 de Abril

    Lugar: Anfiteatro Parque de la Exposición.

    Entradas: Teleticket

    MAYO

    Tony Succar: “Los sueños se cumplen”

    Fecha: 9 de mayo

    Lugar: Costa 21, San Miguel

    Entradas: Teleticket

    Mon Laferte

    Fecha: 23 de mayo

    Lugar: Costa 21, San Miguel

    Entradas: Teleticket

    Soda Stereo - Ecos

    Fecha: 22, 23 y 24 de mayo

    Lugar: Arena 1

    Entradas: Joinnus.

    Ricardo Montaner

    Fecha: 30 de mayo

    Lugar: Costa 21, San Miguel

    Entradas: Teleticket

    JUNIO

    Ricardo Arjona

    Fecha: 26 de junio

    Lugar: Estadio Nacional

    Entradas: Teleticket

    OCTUBRE

    Grupo Frontera

    Fecha: 17 de octubre

    Lugar: en Costa 21

    Entradas: Teleticket

    NOVIEMBRE

    Eros Ramazzotti

    Fecha: 24 de noviembre

    Lugar: Arena 1 de la Costa Verde

    Entradas: Teleticket

