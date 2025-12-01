Tras la polémica con Ethel Pozo , Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi reaparecen con una bebé recién nacida y sorprenden con un anuncio que genera dudas sobre si serán padres otra vez.

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi generan sorpresa al mostrar a una bebé recién nacida y hacer anuncio inesperado. | Composición Wapa | Instagram

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi generan sorpresa al mostrar a una bebé recién nacida y hacer anuncio inesperado. | Composición Wapa | Instagram

Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz vuelven a acaparar titulares luego de que el exguerrero fuera vinculado con Ethel Pozo en un presunto romance clandestino dentro de los camerinos de Mi mamá cocina mejor que la tuya.

En medio de esta controversia, la pareja reapareció en redes sociales y dejó en shock a sus seguidores al mostrarse cargando a una bebé recién nacida, generando dudas sobre si estarían esperando a su tercer hijo.

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi aparecen cargando a una bebé recién nacida y hacen un anuncio

Tras los rumores de un supuesto romance entre Ethel Pozo y Yaco Eskenazi ocurrido en el pasado y presuntamente a espaldas de Natalie Vértiz, la pareja volvió a mostrarse en redes sociales, aunque no precisamente para aclarar esa versión.

Este fin de semana, ambos sorprendieron al aparecer junto a una bebita recién nacida, a quien cargaron con mucha ternura, generando gran emoción entre sus seguidores.

Con esta inesperada aparición, la pareja compartió una noticia, pero no relacionada con una posible tercera gestación de la modelo, ya que en realidad se trataba de la visita a la hija de la reportera Ximena Dávila, quien dio a luz en agosto de este año.

Fueron la periodista y su pareja quienes difundieron fotos y videos donde se ve a Natalie y Yaco sosteniendo a la pequeña, acompañados de mensajes conmovedores como: “Ver a tus amigas con tu hija. Natalie Vértiz”, “Mi bebita conociendo a su tío”.

Natalie fue quien mostró mayor emoción ante el tierno momento y respondió a un video donde aparece cargando y hablándole a la bebé con mucha dulzura. No obstante, llamó la atención que en ninguna imagen salió junto a Yaco; él posó por separado en otra fotografía sosteniendo a la menor.