Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
ES OFICIAL | Doble pensión en diciembre para algunos jubilados de la ONP: Conoce quiénes accederán

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi sorprenden al cargar a una bebé recién nacida y dan inesperado anuncio: “Mi hija…”

Tras la polémica con Ethel Pozo, Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi reaparecen con una bebé recién nacida y sorprenden con un anuncio que genera dudas sobre si serán padres otra vez.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi sorprenden al cargar a una bebé recién nacida y dan inesperado anuncio: “Mi hija…”
    Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi generan sorpresa al mostrar a una bebé recién nacida y hacer anuncio inesperado. | Composición Wapa | Instagram
    Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi sorprenden al cargar a una bebé recién nacida y dan inesperado anuncio: “Mi hija…”

    Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz vuelven a acaparar titulares luego de que el exguerrero fuera vinculado con Ethel Pozo en un presunto romance clandestino dentro de los camerinos de Mi mamá cocina mejor que la tuya.

    En medio de esta controversia, la pareja reapareció en redes sociales y dejó en shock a sus seguidores al mostrarse cargando a una bebé recién nacida, generando dudas sobre si estarían esperando a su tercer hijo.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Revelan que conductor casado tuvo un romance oculto con la hija de una reconocida presentadora: “Se encerraban...”

    Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi aparecen cargando a una bebé recién nacida y hacen un anuncio

    Tras los rumores de un supuesto romance entre Ethel Pozo y Yaco Eskenazi ocurrido en el pasado y presuntamente a espaldas de Natalie Vértiz, la pareja volvió a mostrarse en redes sociales, aunque no precisamente para aclarar esa versión.

    Este fin de semana, ambos sorprendieron al aparecer junto a una bebita recién nacida, a quien cargaron con mucha ternura, generando gran emoción entre sus seguidores.

    wapa.pe

    Con esta inesperada aparición, la pareja compartió una noticia, pero no relacionada con una posible tercera gestación de la modelo, ya que en realidad se trataba de la visita a la hija de la reportera Ximena Dávila, quien dio a luz en agosto de este año.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Natalie Vértiz comparte sentido mensaje en medio de rumores de romance oculto entre Yaco y Ethel Pozo: “Un corazón…”

    Fueron la periodista y su pareja quienes difundieron fotos y videos donde se ve a Natalie y Yaco sosteniendo a la pequeña, acompañados de mensajes conmovedores como: “Ver a tus amigas con tu hija. Natalie Vértiz”, “Mi bebita conociendo a su tío”.

    Natalie fue quien mostró mayor emoción ante el tierno momento y respondió a un video donde aparece cargando y hablándole a la bebé con mucha dulzura. No obstante, llamó la atención que en ninguna imagen salió junto a Yaco; él posó por separado en otra fotografía sosteniendo a la menor.

    Yo en plena conversación con Caro, no nos interrumpan, ok? La amo”, escribió la modelo en Instagram. Por su parte, el influencer también reaccionó con corazones a su foto con la pequeña, aunque igualmente posó sin su esposa, pese a que ambos acudieron juntos a visitar a sus amigos.

    SOBRE EL AUTOR:
    Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi sorprenden al cargar a una bebé recién nacida y dan inesperado anuncio: “Mi hija…”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Fallece actriz y reconocida productora que dejó huella en América TV tras un delicado estado de salud

    Foto inédita muestra el verdadero trato de Julián Alexander con la hija menor de Ethel Pozo: "Criar a una..."

    Pamela López se hace examen de ETS tras infidelidades de Christian Cueva y resultados dejan en shock: "Qué asco"

    Pati Lorena NO CALLA y cuenta la verdad sobre supuesto romance entre Ethel y Yaco: "Sí hubo el..."

    Revelan que conductor casado tuvo un romance oculto con la hija de una reconocida presentadora: “Se encerraban...”

    Lo más vistos en Farándula

    Hija mayor de Melissa Klug se muestra vulnerable por dolorosa pérdida tras exponer ecografía: "La estoy pasando mal"

    ¿Multiplicó por cero? Bárbara Cayo expone su historia con Gigi Mitre en el colegio: "Obvio, no serías..."

    Korina Rivadeneira confesó que besó por primera vez a Mario Hart porque estaba 'aburrida'

    Ethel Pozo QUIEBRA SU SILENCIO tras ser vinculada en AMORÍO CLANDESTINO con Yaco: "Cualquier Persona..."

    Magaly Medina no sumó al CARGAMONTÓN sobre supuesto affair entre la 'Fariselita' y Yaco Eskenazi ¿DEFENDIÓ a Ethel Pozo?

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    d'Uchis Sweets & Cakes

    Torta temática de 20, 30 y 50 porciones en D'uchis Cakes & Sweet!!

    PRECIO

    S/ 79.90
    Comprar

    Q Spa & Wellness

    Full day Spa para uno o dos con masajes y más

    PRECIO

    S/ 84.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;