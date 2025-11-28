Se revela la verdadera razón de la renuncia de Armando Tafur a América Hoy: "Sacar adelante un programa..."

Armando Tafur expresó su gratitud hacia los conductores y el equipo del programa por el trabajo vivido desde 2020 , y ahora iniciará una nueva fase profesional de la mano de GV Producciones.

Este viernes 28 de noviembre, América Hoy anunció la salida de Armando Tafur, conocido cariñosamente como ‘Papá Armando’, tras más de cinco años liderando el espacio matutino. El productor, pieza fundamental en el crecimiento del programa conducido por Ethel Pozo, Janet Barboza y Edson Dávila, publicó un extenso mensaje en sus redes donde compartió agradecimientos, reflexiones y sus expectativas frente a una nueva etapa profesional, aparentemente junto a Gisela Valcárcel en Panamericana Televisión.

En su publicación, Tafur recordó que se integró al proyecto en 2020, en plena emergencia por la Covid-19, luego de que Gisela Valcárcel lo invitara a encabezar la renovación de un formato que debía adaptarse a la difícil coyuntura sanitaria.

“Han pasado más de cinco años desde que llegué a producirte allá por el 2020, en medio de una pandemia que no dejaba tregua”, escribió, rememorando el reto que representó sostener un programa diario en medio de la incertidumbre.

También destacó el trabajo en equipo señalando: “Sacar adelante un programa diario no es nada fácil, pero cuando se tiene un equipo tan guerrero, noble y talentoso las cosas se hacen más fácil. Liderar por todo este tiempo de manera ininterrumpida tampoco es tarea fácil y como digo, nada se hubiera logrado sin todos los que hacemos AH. Gracias a cada uno de los que pasó por aquí”.

El productor aprovechó para dedicar mensajes individuales a los conductores del programa: elogió la amistad y firmeza de Ethel Pozo, la trayectoria de Janet Barboza y la autenticidad y generosidad de Edson Dávila. También mencionó a otras figuras como Brunella Horna, Christian Domínguez, Melissa Paredes y Valeria Piazza, resaltando el vínculo cercano que se creó durante su gestión.

Reacciones de los conductores de América Hoy

Durante la emisión del programa, Ethel Pozo expresó lo afectada que la dejó la noticia, confirmando oficialmente la despedida de Tafur. “Tenemos que arrancar así hermano, no es más que un hasta luego, me he puesto de negro porque me ha tomado por sorpresa. No sabía que lo que ibas a poner hoy (la publicación), pensé que nos iba a guardar las lágrimas”.

La conductora señaló sentirse “de luto”, subrayando la relación construida con el productor desde hace seis años. Por su parte, Janet Barboza también dedicó unas palabras, recalcando que su salida marca un cambio importante en el equipo.

“Con un sentimiento a despedida, amanecimos con una triste noticia, ‘América Hoy’ es un programa que tiene 6 años en el medio, somos una familia. Hemos pasado por diferentes situaciones, nos hemos peleado y arreglado, somos disfuncionales y hoy un miembro de la familia decide abrir sus alas y volar, buscar otros nidos”, comentó.

¿Se va a Panamericana TV?

El anuncio de Tafur vino acompañado de una fotografía que mostraba un “Contrato de Dirección de Producción con GV Producciones”, lo cual reforzó las especulaciones sobre su incorporación al equipo de Gisela Valcárcel en Panamericana Televisión.

La noticia aumentó la expectativa sobre un nuevo proyecto conjunto, especialmente luego de años de trabajo previo entre ambos. En redes sociales, Gisela Valcárcel incluso lo saludó por su cumpleaños, lo que disipó rumores de distanciamiento y fortaleció la idea de una colaboración futura: “Gracias Gise por sacarme de mi encierro pandémico hace más de cinco años y proponerme hacer este programa, qué lujo poder trabajar tanto tiempo en lo que nos gusta y nos apasiona”.