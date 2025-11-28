Municipalidad de Miraflores lanza CONVOCATORIA LABORAL para SECUNDARIA COMPLETA son sueldo de S/ 2.200

Cada puesto en la Municipalidad de Miraflores cuenta con una fecha de cierre diferente, por lo que los interesados deben verificar cuidadosamente los plazos para no quedar excluidos del proceso.

La Municipalidad de Miraflores abrió una nueva convocatoria laboral para diciembre de 2025, dirigida a personas con secundaria completa, grado de bachiller o título universitario.

En total, se habilitaron 62 puestos bajo contrato CAS, con sueldos de S/ 2.200. Este proceso destaca como uno de los más amplios publicados por la entidad en el último trimestre del año, especialmente debido a la alta demanda de fiscalizadores municipales, que representan la mayor parte de las vacantes.

Un aspecto clave es que “cada plaza tiene una fecha límite distinta, por lo que los postulantes deben revisar con atención los plazos establecidos para evitar quedar fuera del proceso”. Asimismo, la municipalidad enfatiza que todos los aspirantes deben comprobar previamente si cumplen los requisitos mínimos y asegurarse de enviar todos los anexos y formatos obligatorios, pues la falta de cualquiera de estos documentos invalida de inmediato la postulación.

¿Qué vacantes ofrece la Municipalidad de Miraflores?

Puesto: Secundaria completa

CAS N° 122: Fiscalizadores municipales

Vacantes: 62

Remuneración: S/ 2.200

Tipo de contrato: CAS

Lugar de labores: Lima

Cierre de postulación: 10 de diciembre de 2025

Este es el grupo más amplio de toda la convocatoria. Los fiscalizadores municipales tienen como función supervisar el cumplimiento de las normas y ordenanzas del distrito, siendo perfiles operativos que requieren disponibilidad para labores en campo. No se exige experiencia previa, lo que convierte esta opción en una alternativa accesible para quienes buscan incorporarse al sector público por primera vez.

¿Cómo postular a las vacantes de la Municipalidad de Miraflores?

Todos los postulantes deben presentar tres grupos de documentos básicos:

Ficha de Postulación

Anexos obligatorios

Documentos sustentatorios (títulos, certificados, constancias, CV documentado)

La modalidad de envío depende del puesto:

Fiscalizadores municipales (CAS N° 122)