Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Revelan que conductor casado tuvo un romance oculto con la hija de una reconocida presentadora: “Se encerraban...”

Municipalidad de Miraflores lanza CONVOCATORIA LABORAL para SECUNDARIA COMPLETA son sueldo de S/ 2.200

Cada puesto en la Municipalidad de Miraflores cuenta con una fecha de cierre diferente, por lo que los interesados deben verificar cuidadosamente los plazos para no quedar excluidos del proceso.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Municipalidad de Miraflores lanza CONVOCATORIA LABORAL para SECUNDARIA COMPLETA son sueldo de S/ 2.200
    Municipalidad de Miraflores lanza CONVOCATORIA LABORAL
    Municipalidad de Miraflores lanza CONVOCATORIA LABORAL para SECUNDARIA COMPLETA son sueldo de S/ 2.200

    La Municipalidad de Miraflores abrió una nueva convocatoria laboral para diciembre de 2025, dirigida a personas con secundaria completa, grado de bachiller o título universitario.

    En total, se habilitaron 62 puestos bajo contrato CAS, con sueldos de S/ 2.200. Este proceso destaca como uno de los más amplios publicados por la entidad en el último trimestre del año, especialmente debido a la alta demanda de fiscalizadores municipales, que representan la mayor parte de las vacantes.

    wapa.pe

    LEE MÁS:Me equivoqué al yapear”: pasos en Yape para recuperar dinero si enviaste por equivocación

    Un aspecto clave es que “cada plaza tiene una fecha límite distinta, por lo que los postulantes deben revisar con atención los plazos establecidos para evitar quedar fuera del proceso”. Asimismo, la municipalidad enfatiza que todos los aspirantes deben comprobar previamente si cumplen los requisitos mínimos y asegurarse de enviar todos los anexos y formatos obligatorios, pues la falta de cualquiera de estos documentos invalida de inmediato la postulación.

    wapa.pe

    ¿Qué vacantes ofrece la Municipalidad de Miraflores?

    Puesto: Secundaria completa

    CAS N° 122: Fiscalizadores municipales
    Vacantes: 62
    Remuneración: S/ 2.200
    Tipo de contrato: CAS
    Lugar de labores: Lima
    Cierre de postulación: 10 de diciembre de 2025

    Este es el grupo más amplio de toda la convocatoria. Los fiscalizadores municipales tienen como función supervisar el cumplimiento de las normas y ordenanzas del distrito, siendo perfiles operativos que requieren disponibilidad para labores en campo. No se exige experiencia previa, lo que convierte esta opción en una alternativa accesible para quienes buscan incorporarse al sector público por primera vez.

    ¿Cómo postular a las vacantes de la Municipalidad de Miraflores?

    Todos los postulantes deben presentar tres grupos de documentos básicos:

    • Ficha de Postulación
    • Anexos obligatorios
    • Documentos sustentatorios (títulos, certificados, constancias, CV documentado)
    • La modalidad de envío depende del puesto:

    Fiscalizadores municipales (CAS N° 122)

    • Plazo: 10 de diciembre de 2025
    • Presencial: Av. 28 de Julio 873 – Miraflores
    • Horario: 8:00 a. m. – 5:00 p. m.
    • Correo: convocatoriascas@miraflores.gob.pe
    • Asunto: “Postulación CAS N°122-2025 – Fiscalizador municipal”
    SOBRE EL AUTOR:
    Municipalidad de Miraflores lanza CONVOCATORIA LABORAL para SECUNDARIA COMPLETA son sueldo de S/ 2.200
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    “Me equivoqué al yapear”: pasos en Yape para recuperar dinero si enviaste por equivocación

    Perú en rojo: Sacan a la luz las 3 ciudades que podrían volverse imposibles de habitar por calor extremo

    URGENTE | Senamhi lanza alerta por lluvias intensas, rayos y vientos fuertes para 11 regiones del Perú

    Senamhi alerta más de 60 horas de RADIACIÓN EXTREMA que pondrán en riesgo a miles de peruanos en ESTAS ZONAS del país

    Municipalidad de Miraflores lanza CONVOCATORIA LABORAL para SECUNDARIA COMPLETA son sueldo de S/ 2.200

    Lo más vistos en Ocio

    ES OFICIAL | Se suspenden las clases a nivel nacional por el feriado largo de 4 días consecutivos

    Se filtra cuánto ganan por hora los streamers peruanos en Kick: la suma que nadie imaginó

    ¡Nuevas influencers! Guaripoleras de Huaycán incursionan como modelos de marca de ropa: "Las chicas de moda"

    Reniec: ¿Cómo consultar desde mi celular la identidad de una persona?

    ES OFICIAL | Minedu revela la FECHA del FIN de las CLASES ESCOLARES: ¿Antes de lo que imaginas?

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 37.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;