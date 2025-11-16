Natalia Salas, su esposo Sergio Coloma y su hijo enternecen con su baile grupal durante la boda religiosa

Natalia Salas, su esposo Sergio Coloma y su hijo enternecen con su baile grupal durante la boda religiosaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
En una ceremonia que quedará grabada en el corazón de la farándula peruana, Natalia Salas y Sergio Coloma dijeron “sí” frente al altar el sábado 15 de noviembre de 2025. La actriz ingresó de la mano de su hijo, luciendo un vestido tipo princesa con escote en V, tocado delicado y un largo velo que realzaban su belleza y emoción. El actor, por su parte, apareció impecable en smoking negro, reflejando la complicidad y armonía de la pareja.
Durante la ceremonia, los presentes no pudieron contener las lágrimas al ver a la actriz emocionada en el altar. “Se dice que los sueños se construyen y este es el nuestro”, expresó Salas entre sollozos de felicidad.
En medio de la celebración, la pareja compartió votos cargados de significado, rodeados de amigos del espectáculo y familiares que atestiguaron este capítulo especial en su historia.
Fiesta, baile y el inicio de una nueva etapa llena de ilusión
El momento cúspide de la noche fue sin duda el primer baile de esposos de Natalia Salas y Sergio Coloma. Frente a los invitados, la pareja deslumbró con su complicidad sobre la pista, cumpliendo un sueño largamente esperado por ambos. Salas participó activamente en cada detalle: desde la elección del lugar hasta la música que marcó el ritmo de la noche.
Los aplausos no cesaron y las miradas estaban puestas en ese instante en el que el amor se hacía visible mediante cada paso, cada sonrisa y cada giro.
Días antes de la boda religiosa habían celebrado su unión civil, lo que añadió aún más significado al momento del “oficialmente juntos ante Dios”.
En declaraciones para la prensa, Salas destacó la cercanía y el apoyo de Coloma: “Él ha estado conmigo en todo momento, en las buenas y en las malas. …Es un hombre maravilloso, un gran papá y mi mejor amigo”.
Con esta celebración, la actriz y su pareja no solo consolidan una etapa de amor, sino que también hacen un guiño al futuro que los espera mientras brillan juntos.