Amaranta y Los Hermanos Yaipén unen el folclore con la cumbia en “Dime tú”, tema que se viraliza en YouTube

En medio de este éxito, Amaranta se prepara para celebrar su VI Gala Tunantera este 30 de noviembre en el c.c. Maracaná de Jesús María

    Amaranta y Hermanos Yaipén.
    Amaranta, liderada por Karina Benites, atraviesa un gran momento musical gracias al rotundo éxito de “Dime tú”, su reciente colaboración con los Hermanos Yaipén, que ya supera 1 millón 600 mil reproducciones en YouTube a pocas semanas de su lanzamiento.

    La canción, grabada y estrenada durante la celebración por los 25 años de la reconocida orquesta de cumbia en la explanada de Plaza Norte el pasado 20 de septiembre, se ha convertido en un fenómeno que une dos estilos muy queridos por el público peruano: la cumbia y el folclore andino.

    “Me encuentro gratamente sorprendida y agradecida a la vez, porque el público de la cumbia ha recibido con mucho cariño esta canción que originalmente fue hecha al estilo andino. Estoy feliz y con la esperanza de que continúen disfrutándola”, comentó emocionada Karina Benites, quien resalta el impacto del tema que está a punto de alcanzar los dos millones de vistas.

    La historia detrás de esta colaboración se remonta a una invitación especial. “La propuesta vino de don Walter y don Javier Yaipén para trabajar juntos esta canción. Por temas de tiempo la colaboración se retrasó, pero finalmente logramos concretarla justo para su aniversario, y fue una experiencia muy bonita poder interpretarla en vivo junto a ellos”, recordó Benites.

    “Dime tú” no es una canción nueva para Amaranta. Fue grabada hace ocho años y su videoclip original, publicado en 2020, suma más de 40 millones de reproducciones en la versión del grupo. Escrita por Jimmy Tarki, compositor iqueño y amigo cercano de la agrupación, el tema ha tenido una larga vida musical, que ahora se renueva con un aire festivo y tropical gracias a los Hermanos Yaipén.

    Sobre el futuro, Karina adelantó que esta unión musical no será la última: “Se vienen más colaboraciones, tenemos pendiente otra canción con los Hermanos Yaipén y varias sorpresas para nuestro aniversario, que celebraremos el 21 de febrero en el Parque de la Exposición”. En medio de este éxito, Amaranta continúa preparando su VI Gala Tunantera que se realizará este 30 de noviembre en el Centro de Convenciones Maracaná, donde el público podrá disfrutar todos los éxitos de la agrupación de música andina contemporánea más exitosa de todos los tiempos. Puedes conseguir tus entradas en ticketmaster.pe.

    SOBRE EL AUTOR:
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

