¡GIRO INESPERADO! Abogado de Karla Tarazona está detrás de la demanda de Christian Domínguez contra Melanie Martínez

El programa Amor y Fuego reveló un sorprendente giro en el caso legal entre Christian Domínguez y Melanie Martínez, involucrando al abogado de Karla Tarazona.

El conflicto legal entre Christian Domínguez y su expareja Melanie Martínez dio un sorprendente giro tras revelarse que el abogado que representa al cumbiambero es el mismo que en el pasado defendió a Karla Tarazona en su proceso judicial contra Leonard León, un detalle que no pasó desapercibido y que ha generado gran revuelo en el mundo del espectáculo.

Revelan posible influencia de Karla Tarazona en demanda

En la más reciente edición de Amor y Fuego, Rodrigo González y Gigi Mitre revelaron imágenes en las que se observa al abogado de Karla Tarazona acompañando a Christian Domínguez durante la audiencia por la denuncia de presunta violencia psicológica contra Melanie Martínez, madre de su primera hija.

“No es un personaje de la farándula que demanda, Karla Tarazona sí”, expresó Gigi Mitre sorprendida, sugiriendo que la exconductora podría haber influido en la decisión del cantante. Rodrigo González coincidió con ella, mientras Gigi añadió: “A mí me parece que ha sido influenciado por Karla… uno tiene que sumar a la pareja, darle buenos consejos, no malas mañas”.

Melanie Martínez enfrenta a Domínguez en audiencia judicial

Melanie Martínez se presentó en el Juzgado de Familia del Centro de Lima junto a su hija de 16 años para asistir a la audiencia por la denuncia presentada por Christian Domínguez. Las cámaras captaron su llegada, mostrando a ambas con un semblante serio y evitando dar mayores declaraciones a la prensa.