Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Sedapal CONFIRMA corte de agua este 5 de noviembre por hasta 16 horas

Se revela quién es la segunda “hija” de Pamela Franco: cantante la presenta públicamente y filtran quién sería su verdadero padre

Pamela Franco asombró a sus seguidores al revelar de manera pública quién sería su segunda hija.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Se revela quién es la segunda “hija” de Pamela Franco: cantante la presenta públicamente y filtran quién sería su verdadero padre
    Se revela quién es la SEGUNDA “HIJA” de Pamela Franco: cantante la presenta públicamente y filtran quién sería su verdadero padre | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Se revela quién es la segunda “hija” de Pamela Franco: cantante la presenta públicamente y filtran quién sería su verdadero padre

    ¡Amor puro y familiar! La cantante Pamela Franco sorprendió a sus seguidores al revelar públicamente que tiene una “hija” mayor a la que comparte con Christian Domínguez, generando una ola de comentarios en redes sociales. La artista publicó imágenes inéditas junto a ambas jóvenes, lo que despertó curiosidad sobre quién sería el padre de su heredera mayor. Aquí te contamos todos los detalles detrás de esta historia.

    ¿Quién es la segunda “hija” de Pamela Franco y quién es su verdadero padre?

    La joven en cuestión es Nicole Pinillos, quien el pasado 5 de noviembre celebró su cumpleaños rodeada de familiares y amigos. Durante la fiesta, Pamela compartió un video donde aparece junto a su hija menor, fruto de su relación con Domínguez, y dedicó un mensaje especial a la cumpleañera llamándola “hijita”, gesto que generó gran curiosidad entre los internautas.

    Sin embargo, se aclaró que Nicole no es hija biológica de Pamela, sino su sobrina, hija de Karla Franco, hermana de la cantante. El apelativo “hijita” fue una expresión de cariño, ya que ambas mantienen una relación muy cercana y comparten muchos momentos familiares.

    El padre de la joven no pertenece al mundo del espectáculo, y a través de las redes sociales de Nicole se puede notar el afecto mutuo que mantiene con la intérprete de “Dile la verdad”. Por ello, no fue sorpresa que la celebración de su cumpleaños se realizara en la casa de la artista.

    Pamela Franco apoya el reencuentro de la hija de Christian Domínguez con su hermana

    Recientemente, la hija de Christian Domínguez con Melanie Martínez reveló que deseaba comunicarse con Pamela Franco para poder ver a su hermana menor, aunque su padre no facilitaba el contacto. Ante ello, la cantante decidió darle la oportunidad de reunirse con su hermanita, gesto que fue muy aplaudido por los seguidores de la familia.

    SOBRE EL AUTOR:
    Se revela quién es la segunda “hija” de Pamela Franco: cantante la presenta públicamente y filtran quién sería su verdadero padre
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Hija de Christian Domínguez terminó mal tras encuentro cara a cara de sus padres: "Salió muy mal"

    Pamela Franco presenta con emoción a su “segunda hija” y la llena de lujosos regalos

    Se revela quién es la segunda “hija” de Pamela Franco: cantante la presenta públicamente y filtran quién sería su verdadero padre

    Natalia Segura sufre las secuelas de una operación de más de 6 horas

    Esta es la impactante transformación de Kina Malpartida: De ser campeona mundial y chica reality a desaparecer de la TV

    Lo más vistos en Farándula

    Cortan programa de EVDLV por fuerte crisis de Leslie Moscoso al confesar el terrible episodio que vivió su hija

    Marisela Puicón: La cantante que desapareció de la TV peruana pero presentó insólita demanda en Caso Cerrado de Telemundo

    Christian Cueva habría celebrado su aniversario con Pamela Franco con una pulsera de apenas 90 soles, según vendedora

    ¿Qué pasó con 'TULITA', la expareja de Christian Domínguez con la que fue INFIEL a Melanie Martínez?

    Jefferson Farfán en aprietos: Se revelan todos los pedidos de Darinka Ramírez y astronómicos pagos que debe hacer

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;