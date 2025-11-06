Se revela quién es la SEGUNDA “HIJA” de Pamela Franco: cantante la presenta públicamente y filtran quién sería su verdadero padre | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Se revela quién es la SEGUNDA “HIJA” de Pamela Franco: cantante la presenta públicamente y filtran quién sería su verdadero padre | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

¡Amor puro y familiar! La cantante Pamela Franco sorprendió a sus seguidores al revelar públicamente que tiene una “hija” mayor a la que comparte con Christian Domínguez, generando una ola de comentarios en redes sociales. La artista publicó imágenes inéditas junto a ambas jóvenes, lo que despertó curiosidad sobre quién sería el padre de su heredera mayor. Aquí te contamos todos los detalles detrás de esta historia.

¿Quién es la segunda “hija” de Pamela Franco y quién es su verdadero padre?

La joven en cuestión es Nicole Pinillos, quien el pasado 5 de noviembre celebró su cumpleaños rodeada de familiares y amigos. Durante la fiesta, Pamela compartió un video donde aparece junto a su hija menor, fruto de su relación con Domínguez, y dedicó un mensaje especial a la cumpleañera llamándola “hijita”, gesto que generó gran curiosidad entre los internautas.

Sin embargo, se aclaró que Nicole no es hija biológica de Pamela, sino su sobrina, hija de Karla Franco, hermana de la cantante. El apelativo “hijita” fue una expresión de cariño, ya que ambas mantienen una relación muy cercana y comparten muchos momentos familiares.

El padre de la joven no pertenece al mundo del espectáculo, y a través de las redes sociales de Nicole se puede notar el afecto mutuo que mantiene con la intérprete de “Dile la verdad”. Por ello, no fue sorpresa que la celebración de su cumpleaños se realizara en la casa de la artista.

Pamela Franco apoya el reencuentro de la hija de Christian Domínguez con su hermana