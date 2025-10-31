Florcita Polo , exreina de belleza e hija de Susy Díaz y Augusto Polo Campos, sorprende al anunciar su salto a la política y genera revuelo en redes.

Flor Polo da un giro inesperado a su trayectoria al anunciar su candidatura al Congreso de la República para las elecciones generales de 2026. La hija de la excongresista Susy Díaz confirmó que postulará por el partido Somos Perú, mientras su madre decidió no aceptar la invitación, poniendo fin a las especulaciones sobre un posible regreso al Parlamento y marcando un nuevo capítulo en la vida política de la familia Díaz-Polo.

Florcita Polo sorprende a todos al anunciar su camino en a politica

Florcita Polo, hija de la excongresista Susy Díaz y del fallecido compositor Augusto Polo Campos, oficializó su intención de postular al Congreso en las próximas elecciones. A través de sus redes sociales, la empresaria e influencer compartió una fotografía junto a Patricia Li Sotelo, presidenta de Somos Perú, y expresó su entusiasmo por este nuevo reto político.

“Muy feliz de darles esta gran noticia, mis fieles seguidores. Voy con el número 10 como diputada por Somos Perú, el partido que mi padre amó en vida. ¡Vamos con todo!”, declaró Polo en sus historias de Instagram.

La noticia ha causado sorpresa y expectativa en el mundo del espectáculo y la política. Florcita busca continuar el legado familiar, aunque su candidatura aún no cuenta con la confirmación oficial del partido.

Polo estudió cinco años Ciencias de la Comunicación, pero como contó su madre en América TV, no obtuvo el título ni el cartón de bachiller. “Florcita estudiaba y yo siempre estaba detrás de ella para que saque su título. ‘Qué importa’, dije, ‘cartón de bachiller, nada. Que tengo que atender a mis hijos, el colegio, la vida’, contaba Susy entre risas.

La joven empresaria, respaldada por su familia, apuesta por renovar la presencia de los Díaz-Polo en la política nacional. Aunque aún no posee título universitario, Susy la describe como “una mujer preparada y trabajadora”, lista para dar este gran paso.

Susy Díaz rechaza regreso al Congreso y cierra su etapa política

Mientras Florcita Polo se prepara para dar el salto a la política, su madre, Susy Díaz, decidió poner fin a su trayectoria parlamentaria. La excongresista, que ocupó un escaño entre 1995 y 2000, agradeció la invitación de Patricia Li Sotelo y del partido Somos Perú para postular nuevamente, pero señaló que motivos personales se lo impiden.

“Agradezco a la presidenta Patty Li y a Somos Perú por la invitación, pero por razones personales no podré aceptar. Gracias a mis seguidores por su apoyo constante, espero que comprendan”, declaró Díaz en sus redes sociales.