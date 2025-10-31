Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Maju Mantilla vivió terrible momento por culpa de sacerdote en pleno velorio de su madre

Florcita Polo sorprende al anunciar su candidatura al Congreso y busca seguir el legado de Susy Díaz

Florcita Polo, exreina de belleza e hija de Susy Díaz y Augusto Polo Campos, sorprende al anunciar su salto a la política y genera revuelo en redes.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Florcita Polo sorprende al anunciar su candidatura al Congreso y busca seguir el legado de Susy Díaz
    Florcita Polo anuncia su postulación al Congreso | Composición Wapa | Instagram
    Florcita Polo sorprende al anunciar su candidatura al Congreso y busca seguir el legado de Susy Díaz

    Flor Polo da un giro inesperado a su trayectoria al anunciar su candidatura al Congreso de la República para las elecciones generales de 2026. La hija de la excongresista Susy Díaz confirmó que postulará por el partido Somos Perú, mientras su madre decidió no aceptar la invitación, poniendo fin a las especulaciones sobre un posible regreso al Parlamento y marcando un nuevo capítulo en la vida política de la familia Díaz-Polo.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Mark Vito asegura que 'tendrá gemelos' con su pareja, pero ella lo expone: "No me cumple, ya hemos probado…"

    Florcita Polo sorprende a todos al anunciar su camino en a politica

    Florcita Polo, hija de la excongresista Susy Díaz y del fallecido compositor Augusto Polo Campos, oficializó su intención de postular al Congreso en las próximas elecciones. A través de sus redes sociales, la empresaria e influencer compartió una fotografía junto a Patricia Li Sotelo, presidenta de Somos Perú, y expresó su entusiasmo por este nuevo reto político.

    Muy feliz de darles esta gran noticia, mis fieles seguidores. Voy con el número 10 como diputada por Somos Perú, el partido que mi padre amó en vida. ¡Vamos con todo!”, declaró Polo en sus historias de Instagram.

    wapa.pe

    La noticia ha causado sorpresa y expectativa en el mundo del espectáculo y la política. Florcita busca continuar el legado familiar, aunque su candidatura aún no cuenta con la confirmación oficial del partido.

    Polo estudió cinco años Ciencias de la Comunicación, pero como contó su madre en América TV, no obtuvo el título ni el cartón de bachiller. “Florcita estudiaba y yo siempre estaba detrás de ella para que saque su título. ‘Qué importa’, dije, ‘cartón de bachiller, nada. Que tengo que atender a mis hijos, el colegio, la vida’, contaba Susy entre risas.

    La joven empresaria, respaldada por su familia, apuesta por renovar la presencia de los Díaz-Polo en la política nacional. Aunque aún no posee título universitario, Susy la describe como “una mujer preparada y trabajadora”, lista para dar este gran paso.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Karla Tarazona se pelea en vivo con Christian Domínguez y él revela cómo es realmente: “Te gusta faltar el respeto”

    Susy Díaz rechaza regreso al Congreso y cierra su etapa política

    Mientras Florcita Polo se prepara para dar el salto a la política, su madre, Susy Díaz, decidió poner fin a su trayectoria parlamentaria. La excongresista, que ocupó un escaño entre 1995 y 2000, agradeció la invitación de Patricia Li Sotelo y del partido Somos Perú para postular nuevamente, pero señaló que motivos personales se lo impiden.

    “Agradezco a la presidenta Patty Li y a Somos Perú por la invitación, pero por razones personales no podré aceptar. Gracias a mis seguidores por su apoyo constante, espero que comprendan”, declaró Díaz en sus redes sociales.

    Su paso por el Congreso estuvo marcado por la atención mediática y la polémica. Elegida en 1995 por el Movimiento Independiente Agrario (MIA) con 10 280 votos preferenciales, fue la única representante de su partido en obtener un curul. Su campaña rompió esquemas tradicionales, destacándose por un estilo singular que la convirtió en un personaje icónico de la política peruana.

    SOBRE EL AUTOR:
    Florcita Polo sorprende al anunciar su candidatura al Congreso y busca seguir el legado de Susy Díaz
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Mark Vito asegura que 'tendrá gemelos' con su pareja, pero ella lo expone: "No me cumple, ya hemos probado…"

    Karla Tarazona se pelea en vivo con Christian Domínguez y él revela cómo es realmente: “Te gusta faltar el respeto”

    Esposo de Verónica Linares cuestiona el impensado vínculo que tiene con Federico Salazar: “Ustedes tienen una relación...”

    Anahí de Cárdenas puso pausa a su tratamiento preventivo contra el cáncer y hoy confiesa que vive preocupante momento

    Jesús Barco lanza impactante mensaje tras la denuncia de Melissa Klug y sus hijas en plena separación

    Lo más vistos en Farándula

    Cantante argentino encara a Edwin Sierra por burlas sobre su físico y abandona enfurecido su programa: “Tus chistes son una mier..."

    Natalia Otero hace fuerte acusación contra Yidda Eslava por realizar 11 denuncias contra Julián Zucchi

    Álvaro Paz de la Barra anuncia demanda por 30 millones de dólares contra Magaly Medina: "Por daños a mi familia"

    Rebeca Escribens se infla de orgullo con graduación de su hijo mayor en prestigiosa universidad de España

    Mark Vito REAPARECE y deja en SHOCK tras acusaciones de INFIDELIDAD a Keiko Fujimori: "Que encuentre un buen chico"

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    CAYENA35

    50, 100,200 y 300 Bocaditos Dulces y Salados

    PRECIO

    S/ 69.90
    Comprar

    Q Spa & Wellness

    Full day Spa para uno o dos con masajes y más

    PRECIO

    S/ 84.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;