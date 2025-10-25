Wapa.pe
Tras el fin de la relación de Melissa Klug y Jesús Barco, el hermano del futbolista rompió su silencio. ¿Qué fue lo que dijo?

    Jesús Barco continúa en el centro de la polémica tras ser captado en un ‘búnker’ de Huánuco junto a los futbolistas Alexi Gómez y Carlos Ascues, en compañía de varias mujeres. El escándalo no solo provocó su salida de Alianza Universidad, sino también el fin de su relación de cinco años con Melissa Klug, quien decidió poner punto final a su historia de amor después de la difusión del ampay por parte de Magaly Medina.

    Hermano de Jesús Barco rompe su silencio tras la separación

    Después del escándalo, Gloria Bozzeta, madre del deportista, apareció en el programa América Hoy y restó importancia al caso, asegurando que la prensa había exagerado los hechos y que confiaba en que su hijo podría reconciliarse con Klug, pese a las sospechas de una supuesta infidelidad con una joven huanuqueña.

    Mientras tanto, ni Jesús ni su entorno cercano han ofrecido una declaración directa. El futbolista solo ha compartido mensajes enigmáticos en redes sociales, al igual que su hermano Rodrigo Barco, quien reapareció en Instagram con publicaciones que dejaron entrever un difícil momento personal y familiar.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Hija mayor de Melissa Klug festeja cumpleaños de su madrastra al lado de su padre con exclusivo viaje a Jamaica

    “No puedo negar que todavía estoy sanando, y no me refiero al desamor. Estoy sanando errores que cometí, problemas familiares, comportamientos que no quiero tener más, amistades perdidas, y lo más importante, mi salud emocional”, escribió en una de sus historias, mostrando un lado más vulnerable.

    wapa.pe

    Sin embargo, el mensaje que más llamó la atención fue uno posterior, donde expresó un sentimiento de rencor contenido hacia alguien que habría causado daño. “No quiero venganza, quiero un asiento en primera fila cuando la vida le escupa en la cara a ciertas personas”, añadió.

    wapa.pe

    Aunque Rodrigo Barco no mencionó nombres, sus palabras desataron especulaciones entre los seguidores, quienes se preguntan si se trató de una indirecta dirigida a Melissa Klug o incluso a su propio hermano, reflejando la tensión familiar generada tras el mediático escándalo.

