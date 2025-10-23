Lesly Castillo PRESUME su vida de lujos en Arequipa junto a su esposo empresario: “Me ha tocado un buen esposo”

Lesly Castillo presume su vida de lujo en Arequipa: “Le doy gracias a Dios porque me ha tocado un buen esposo”

La exmodelo Lesly Castillo, recordada por su romance con el empresario pizzero Mauricio Diez Canseco, volvió a captar la atención mediática al mostrar cómo ha cambiado su vida desde que dejó Lima para radicar en Arequipa. A sus 35 años, la también influencer disfruta de una vida llena de comodidades junto a su esposo, el empresario minero Albert Mota, con quien lleva siete años de matrimonio y dos hijas.

Su más reciente aparición pública ocurrió tras el fastuoso cumpleaños de su hija menor, Chiara, quien celebró sus cuatro años con una fiesta que, según Magaly Medina, habría costado S/80.000.

Lesly Castillo revela cómo es su nueva vida en Arequipa

Durante una entrevista con el programa Magaly TV: La Firme, Lesly se sinceró sobre su vida actual y el radical cambio que experimentó desde que decidió alejarse del espectáculo.

“Yo ya no soy más la Lesly de antes. Es como de verdad si he cambiado totalmente de vida. Le doy gracias a Dios porque me ha tocado un buen esposo y no me es infiel. Está siempre conmigo. O sea, de verdad estoy súper bendecida. Yo creo que los hombres cuando te aman te lo demuestran”, comentó muy sonriente.

La exmodelo también explicó que su esposo prefiere mantenerse alejado de las cámaras y la exposición mediática. “A él no le gustan las cámaras, él prefiere evitar. Es todo lo contrario a mí. Así él me quiere, me acepta”, agregó entre risas.

Actualmente, Castillo reside en una lujosa propiedad de más de mil metros cuadrados, con piscina y closets repletos de prendas de diseñador. Además, ha incursionado en actividades sociales y en 2022 incluso postuló a la alcaldía de Sabandía, aunque no logró ganar.

Cómo nació el amor entre Lesly Castillo y Albert Mota

En una entrevista anterior, Lesly relató que conoció a su esposo gracias a una amiga en común. En ese entonces, ella vivía en Lima y él en Arequipa, pero la distancia no impidió que el vínculo floreciera.

Con el paso del tiempo, el cariño se transformó en una sólida relación y en 2019 decidieron casarse en una boda que —según Magaly Medina— habría costado cerca de medio millón de soles.

Sobre la diferencia de edad con su esposo, que le lleva diez años, la exmodelo aseguró que eso nunca ha sido un problema. “Ya lo viví antes con Mauricio. Cuando hay amor, la edad no pesa”, habría comentado en una ocasión.