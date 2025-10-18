Wapa.pe
Gustavo Salcedo habría amenazado a Maju Mantilla para conciliar

Luciano Mazzetti causa furor en Chile en su debut como jurado internacional en el reality show “El Internado”: “El chef más guapo”

El chef peruano Luciano Mazzetti, exjurado de “El Gran Chef Famosos”, causa sensación en Chile y arrasa en redes por su carisma y talento.

    Luciano Mazzetti causa furor en Chile en su debut como jurado internacional en el reality show "El Internado": "El chef más guapo"
    Luciano Mazzetti | Composición Wapa | Instagram
    Luciano Mazzetti causa furor en Chile en su debut como jurado internacional en el reality show “El Internado”: “El chef más guapo”

    El debut de Luciano Mazzetti (39 año) como jurado internacional en el reality chileno El Internado ha causado gran revuelo entre los televidentes y usuarios en redes sociales. El carismático chef peruano, conocido por su paso en El Gran Chef Famosos, se robó la atención del público en su primera aparición el lunes 13 de octubre de 2025 por las pantallas de Mega, destacando por su profesionalismo, simpatía y conexión inmediata con los participantes.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Giacomo Bocchio denuncia agresiva reacción de una vendedora en mercado de Arequipa: "Me ha apretado el brazo"

    Luciano Mazzetti destaca por su carisma y pasión culinaria

    En su llegada a la casa de El Internado, Luciano Mazzetti compartió su entusiasmo por asumir el rol de guía para los concursantes. “Estoy muy emocionado por ver lo que pueden lograr en la cocina. Tal vez sus trayectorias gastronómicas aún no sean amplias, pero justamente estamos aquí para enseñarles y acompañarlos”, señaló. El chef peruano añadió que, aunque mantendrá una actitud comprensiva, no descarta mostrarse más exigente conforme avance la competencia.

    Fuera de la cocina, Mazzetti ha incursionado en el modelaje y disfruta del surf y el ciclismo. También ha expresado su admiración por la gastronomía chilena, resaltando la frescura de sus mariscos y platos típicos como el pulmay. Su incorporación a El Internado representa una oportunidad para proyectar su carrera internacionalmente, aunque él prefiere dejar que las oportunidades lo sorprendan.

    wapa.pe
    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Novio de Daniela Darcourt genera revuelo por baile subido de tono con otra mujer en plena fiesta

    Luciano Mazzetti conquista Chile y arrasa en redes con su carisma

    La participación de Luciano Mazzetti en el jurado ha generado una avalancha de comentarios positivos en redes sociales por parte de la audiencia chilena y peruana. Las cuentas oficiales de Mega y del programa resaltaron su llegada calificándolo como un “jurado destacado a nivel mundial”, lo que fue ampliamente celebrado por seguidores de ambos países. Entre los mensajes más comunes destacan elogios a su talento y atractivo: “Luciano es el mejor”, “Luciano internacional!!! Al fin, lo máximo” y “El chef más guapo y profesional”, según recogen las redes.

    wapa.pe

    Nelly Rossinelli, excompañera de Mazzetti en El Gran Chef, también se unió a las felicitaciones: “Con todoooooo Lucianito Mazzetti !!!! La vas a romper amigo”, expresó en una publicación. Otros usuarios resaltaron su simpatía y el entusiasmo que su presencia ha despertado: “Qué arda la cocina!!!”, “Veré El Internado por la trama” y “Bravísimo Luciano... eres el mejor”.

    Durante los primeros días de grabación, Luciano Mazzetti compartió sus impresiones sobre el nivel culinario de los concursantes. En entrevista con Mega, el chef bromeó acerca de la falta de experiencia de algunos participantes: “El otro día sí me tuve que sacar unas cuantas cosas de la boca, porque realmente cocinan terrible... de asco”, comentó entre risas. Aunque señaló que no han tenido que desechar platos, admitió que algunos no resultaron del todo comestibles. Además, en más de una ocasión, la reportera del programa se ha mostrado nerviosa al tenerlo frente a frente.

    SOBRE EL AUTOR:
    Luciano Mazzetti causa furor en Chile en su debut como jurado internacional en el reality show “El Internado”: “El chef más guapo”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

