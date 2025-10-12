Denisse Dibós y su lucha contra el cáncer: una voz que inspira en octubre rosa

Denisse Dibós , la actriz y productora, se suma por quinto año consecutivo a La Campaña Rosa, en el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama.

Para Denise Dibós, cada octubre tiene un significado especial. Desde que fue diagnosticada con cáncer de mama en 2017, su vida cambió para siempre. Hoy, después de haber superado la enfermedad, la actriz y productora peruana no solo celebra la vida con profundo agradecimiento, sino que ha convertido su experiencia en una plataforma de conciencia y acción. Por sexto año consecutivo, se une como vocera oficial a La Campaña Rosa de The Estée Lauder Companies, reafirmando su compromiso en la lucha contra esta enfermedad que afecta a millones de mujeres en el mundo.

“En mi opinión, nadie vuelve a ser la misma persona después de haber pasado por un cáncer”, confiesa. Aunque los años hayan pasado, Denise asegura que la amenaza y la incertidumbre nunca desaparecen del todo. Sin embargo, ha aprendido a vivir el presente con plena consciencia y gratitud. “La fuerza que siento que tengo, que viene desde mi interior, es más fuerte que nada y siempre me permite seguir adelante con optimismo, fe y mucho agradecimiento”, añade.

En el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, The Estée Lauder Companies presentó la edición número 33 de La Campaña Rosa, movimiento global que durante más de tres décadas ha transformado la concientización en una acción sostenida. Este año, el mensaje vuelve a ser claro: “Todos Unidos para Ayudar a Poner Fin al Cáncer de Mama”.

La participación de Denise en esta cruzada no solo nace de su experiencia personal, sino también de una herida compartida. “El cáncer se ha llevado a familiares muy queridos”, señala con emoción. Por eso, considera esta campaña una causa que trasciende lo individual. La iniciativa no solo busca sensibilizar a la población, sino que también recauda fondos para donar mamografías a mujeres sin recursos y financia investigaciones médicas que siguen abriendo caminos de esperanza en el tratamiento y prevención de esta enfermedad.

Como parte de la edición 2025, marcas locales se suman a la campaña con colecciones y productos en edición limitada, destinando un porcentaje de sus ventas a apoyar la causa. Este 2025 participan Sicurezza, Zapatos LOLA, Sophie Crown Joyas, Luciana Del Solar Atelier, KOMODA, Half Naked, Lilai Sleepwear, Tropical Concept, Curva Studio Pilates, Inside Activewear, Un Pan Con Mango, Sra. Zapata, Chili’s, Cookie Republic, the friend of Pablo, Coqui Castillo, Page Craft y Filigran.

Denise destaca el poder de estas alianzas y el impacto real que generan. “Me he vuelto mucho más consciente del valor de cada persona, cada cosa y cada momento”, reflexiona. Hoy, más que nunca, su voz resuena como un recordatorio de que la lucha contra el cáncer de mama no termina con la recuperación de una paciente.