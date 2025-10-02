Wapa.pe
Tania Libertad: "Estoy cantando mejor que antes"

Tania Libertad: “Estoy cantando mejor que antes”

Artista peruana contó que gracias a su disciplina mejoró su calidad vocal.

    Tania Libertad: "Estoy cantando mejor que antes"
    Cantante Tania Libertad.
    Tania Libertad: “Estoy cantando mejor que antes”

    La destacada intérprete nacional, Tania Libertad, quien cuenta los días para su visita a Perú, abrió su corazón y compartió con su público una bonita reflexión. Ella afirmó que gracias a haber aplicado disciplina a su entrenamiento vocal, ella reconocía que canta mejor que antes.

    “Estoy cantando mejor que antes. Tengo la posibilidad de llegar a notas más graves gracias a la disciplina que le he puesto a mi entrenamiento vocal. Hago ejercicios vocales, no tengo vida social. Entreno mi voz como lo hace un deportista”, relató la cantante, a quien también le emociona que las nuevas generaciones de peruanos se sientan identificados con su propuesta musical.

    wapa.pe

    Tania, quien pronto lanzará su disco número 46, ofrecerá dos conciertos en Lima: el 10 y 11 de octubre en el Gran Teatro Nacional. Justamente, ella presentará sus éxitos más populares e incluiŕa algunos de los nuevos temas de su disco como muestra de su evolución musical.
    Y es que en los últimos años, la artista que nació en Chiclayo y que emigró a México hace 45 años, no duda en admitir que extraña siempre volver a tierras peruanas por muchas razones, entre ellas: nuestra gastronomía, de la cual se declara además ser su cultora más ferviente.

    Y volver, volver, volver

    Para Tania Libertad también es necesario retornar cada cierto tiempo para subirse a un escenario y lucir esos tonos de voz que permanecen intactos pese al paso del tiempo.

    wapa.pe

    Tania Libertad, concierto sinfónico en el Gran Teatro Nacional, tendrá una dinámica especial, donde sus temas serán arropados por instrumentos de sinfonía con la dirección del experimentado Fernando Valcárcel. Así se escuchará las versiones de los temas clásicos en versión sinfónica acompaña de violas, violines, chelos, vientos y percusión sinfónica que estremecera a todos los asistentes.

    Precisamente Valcárcel se encuentra en esos preparativos para el programa musical que se desarrollará bajo la producción de DEA Conciertos. Entradas en Teleticket.

