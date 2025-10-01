Diealis genera indignación en todos al mostrar su desprecio por Los Olivos: "No me voy a un cono feo"

Diealis generó todo tipo de reacciones tras viralizarse un clip donde despotrica contra el distrito de Los Olivos .

El streamer Diealis se encuentra en el centro de la polémica tras la difusión de un video en el que lanza comentarios despectivos sobre el distrito de Los Olivos, calificándolo de “feo”.

Sus declaraciones no pasaron desapercibidas y rápidamente desataron la indignación de los vecinos y usuarios en redes sociales, quienes salieron en defensa de la zona.

¿Qué dijo Diealis sobre Los Olivos?

Fue a través de uno de sus clips en las redes sociales que decenas de personas reaccionaron con duros mensajes, dejando en claro que mucha de la comunidad que lo ve pertenece a ese distrito.

"Yo soy una persona privilegiada, la verdad manos. O sea, yo tengo que ser agradecido con lo que yo tengo porque yo al final me voy de la Planicie, pero no me voy a Los Olivos, me entiendes, no me voy a un cono feo, no bonito, feo, me entiendes?", comentó el streamer.