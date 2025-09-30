Wapa.pe
Cri Cri manda mensaje de perdón a Jefferson Farfán, pero su mamá lanza letal amenaza

Abogada de Jefferson Farfán impacta en vivo al confesar si denunciante tuvo romance con 'Cri Cri'

En medio de especulaciones que relacionan sentimentalmente a una joven de 19 años con 'Cri Cri' tras la denuncia por abuso, la representante legal de Jefferson Farfán se pronunció sobre el tema.

    Abogada de Jefferson Farfán impacta en vivo al confesar si denunciante tuvo romance con 'Cri Cri'
    Abogada de Jefferson Farfán se pronuncia
    Abogada de Jefferson Farfán impacta en vivo al confesar si denunciante tuvo romance con 'Cri Cri'

    Tras las declaraciones de 'Cri Cri' en El valor de la verdad, donde el polígrafo determinó que el primo de Jefferson Farfán no cometió abuso contra una joven de 19 años, una de las abogadas de 'La Foquita' fue invitada a América Hoy.

    Durante su participación, una de las conductoras la sorprendió al consultarle si entre la joven y el hijo de Cecilia Guadalupe existió un vínculo amoroso.

    Abogada de Jefferson Farfán aclara rumores sobre un presunto romance entre la joven y 'Cri Cri'

    En el programa, se recordó que 'Cri Cri' obtuvo 20 mil soles en El valor de la verdad, pese a los intentos de Farfán de frenar su participación mediante una carta notarial.

    Posteriormente, uno de los abogados del exfutbolista también se presentó en América Hoy y rechazó que la joven no haya sido víctima de abuso, como sostiene la defensa de 'Cri Cri'. Lo que más llamó la atención fue la pregunta de Carloncho y Valeria Piazza sobre las teorías que circulan en redes sociales alrededor del caso.

    "Es públicamente conocido que la relación entre ellos los testigos han manifestado 'nunca hemos visto que se llevaran mal y tampoco hemos visto rencor en odio'. Es absurdo lo que se intenta deslizar de que existiría algún interés económico", señaló la abogada al ser consultada sobre un posible enfrentamiento entre Farfán y su primo.

    Acto seguido, Piazza le preguntó si era posible que la joven de 19 años hubiera tenido un romance con 'Cri Cri' y que ese fuera el origen del conflicto legal. La letrada respondió con firmeza, descartando por completo la versión:

    "¿También sería falsa la teoría de un romance entre la víctima y el victimario?", "Totalmente descartado, totalmente", afirmó. Cabe resaltar que esta especulación surgió luego de que otro abogado de Farfán mostrara conversaciones donde 'Cri Cri' presionaba a la joven para que confesara con quién más había estado.

    Los chats entre Jefferson Farfán, 'Cri Cri' y la joven

    Por su parte, el abogado Javier Muñoz se presentó en Amor y Fuego y sorprendió al público al difundir mensajes inéditos entre Farfán, su primo y la denunciante de 19 años. Muchos pensaban que 'Cri Cri' acudió de inmediato a la comisaría tras la acusación, pero la defensa del exjugador reveló una versión diferente.

    En los chats expuestos a Gigi Mitre, 'Cri Cri' le explicaba a Farfán lo que, según él, debía ocurrir para que un hecho fuera considerado violación. “¿Qué hablas primo? ¿Sangre de dónde? Tiene que haber toque de hombre a mujer y eyaculación”, escribió, lo que generó indignación en el abogado, quien aclaró que tales condiciones no son determinantes para configurar un abuso.

    Abogada de Jefferson Farfán impacta en vivo al confesar si denunciante tuvo romance con 'Cri Cri'
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

