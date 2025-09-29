‘Cri Cri’ reveló en ‘ El Valor de la Verdad’ que manejaba las cuentas bancarias de Jefferson Farfán, realizando retiros significativos por encargo del exfutbolista.

Cristian ‘Cri Cri’ Martínez sorprendió al público al revelar detalles inéditos sobre su cercanía con Jefferson Farfán. Durante su paso por ‘El Valor de la Verdad’, confirmó que tuvo acceso a las cuentas bancarias del exfutbolista y realizaba retiros de grandes sumas de dinero. La confesión puso en evidencia el nivel de confianza que existía entre ambos.

‘Cri Cri’ sorprende al confesar que manejaba las cuentas de Jefferson Farfán y hacía retiros de miles de dólares

Cristian ‘Cri Cri’ Martínez Guadalupe volvió a acaparar titulares, esta vez desde el set de ‘El Valor de la Verdad’. Allí, sentado frente al polígrafo, respondió a las preguntas más difíciles sobre su relación con Jefferson Farfán, el ídolo de la selección peruana que lo consideró como un hermano.

“¿Manejabas las cuentas bancarias de tu primo?” fue una de las interrogantes más directas de la noche. Tras unos segundos de silencio, Cristian dijo con firmeza: “sí”. El detector de mentiras confirmó la veracidad de su respuesta, dejando a los televidentes impactados: no eran rumores, sino una confesión en vivo de que tuvo acceso a claves, tarjetas y movimientos bancarios del popular ‘Foquita’.

El propio ‘Cri Cri’ aclaró que su papel no era improvisado: actuaba por encargo de Farfán. “Primo, por favor, ayúdeme. Retira una cantidad mínima y trae para este pago”, recordó que le pedía el exfutbolista. Sin embargo, esas cantidades “mínimas” podían llegar a tres mil dólares o tres mil soles, cifras que para muchos serían enormes, pero que en el día a día de Farfán eran parte de la rutina.

Más allá de los retiros, lo que más llamó la atención fue su descripción de la fortuna de su primo. “Yo miraba esos ceros y le decía: ‘Primo, ¿y esta cantidad?’ Y él no se asombraba. Me respondía tranquilo, como bromeando: ‘Lo que tengo, lo que he recaudado’. Y nos reíamos, porque antes no había nada y ahora todo eso era normal”, relató. Una confesión que dejó entrever cómo el éxito de Farfán transformó su entorno y normalizó cifras que para cualquiera resultarían impensables.

‘Cri Cri’ confiesa que se quedaba con el vuelto de las compras de Jefferson Farfán y que él nunca lo reclamó

La conversación en ‘El Valor de la Verdad’ subió de tono cuando Beto Ortiz abordó el tema del dinero con una pregunta directa: “¿Es verdad que cuando te mandaba a comprar algo te decía que te quedes con el vuelto?”

La respuesta de Cristian Martínez fue matizada y honesta. “No exactamente, pero tampoco me decía nada. Yo iba, compraba y me quedaba con el vuelto. A veces él mismo me decía: ‘Si tú me cagas con mi vuelto’, pero en tono de broma”, recordó entre sonrisas.

Para muchos, esta dinámica podría parecer un exceso de confianza; para ellos, era una forma de apoyo. “El vuelto no era sencillo. Si compraba algo de quinientos o seiscientos dólares, el resto ya lo recogía yo y era como una propina. Farfán se daba cuenta, pero no me decía nada. Yo pienso que siempre lo veía como una forma de apoyarme”, explicó.

Incluso admitió que los montos que se quedaba no eran menores. “Él sabe que hemos crecido juntos, que no soy un primo que apareció de la nada. Hemos pasado la infancia juntos, la pobreza, la humildad. Hemos crecido como hermanos”, dijo, justificando que su primo nunca le reclamara cantidades que podían llegar a 200, 300 o hasta 500 dólares.