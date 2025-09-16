Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Gustavo Salcedo busca quitarle todo a Maju Mantilla en el divorcio tras infidelidad: "Tiene todas sus comunicaciones y ubicaciones"

¿Exmejor amiga de Pamela Franco estaría interesada en Cueva? Entrenador de la cantante la 'echa': "Es fan de su relación"

En una reciente entrevista, el entrenador de Pamela Franco hizo comentarios que insinuaron celos de Pumarica hacia la relación de la cantante con Christian Cueva.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¿Exmejor amiga de Pamela Franco estaría interesada en Cueva? Entrenador de la cantante la 'echa': "Es fan de su relación"
    Entrenador 'echa' a Vanessa Pumarica, examiga de Pamela Franco | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    ¿Exmejor amiga de Pamela Franco estaría interesada en Cueva? Entrenador de la cantante la 'echa': "Es fan de su relación"

    La polémica entre Pamela Franco y Vanessa Pumarica sumó un nuevo capítulo con las recientes declaraciones del entrenador de la cantante. Durante el último concierto de la artista, el coach fue consultado sobre la posibilidad de que ambas retomen su amistad. Su respuesta sorprendió a los fans, pues además de cerrar la puerta a un acercamiento, insinuó que Pumarica estaría pendiente de la vida sentimental de la cumbiambera y hasta de Christian Cueva.

    wapa.pe

    VER MÁS: María Pía Copello quedaría FUERA de 'MQM' y Magaly Medina revela quién la reemplazaría: "La próxima semana no estará"

    Entrenador de Pamela Franco rompe el silencio sobre Vanessa Pumarica

    Las cámaras de 'Todo se filtra' llegaron al show de Pamela Franco en la fiesta de Karibeña y obtuvieron declaraciones que dieron de qué hablar. Además de conversar con la cantante, el programa entrevistó a su entrenador personal y amigo cercano, quien sorprendió al referirse sin filtros a Vanessa Pumarica, exmejor amiga de la cumbiambera.

    Durante la nota, la reportera le preguntó si la distancia entre Pamela y Vanessa podría tratarse de un simple enojo pasajero y si existía posibilidad de reconciliación. La respuesta del coach fue contundente:

    "Yo creo que, ahorita en la actualidad, no creo, porque cuando algo se quiebra ya no puede ser lo mismo. La lealtad es la lealtad, aquí y en la China", expresó con firmeza, descartando cualquier acercamiento en el futuro.

    La conversación tomó un giro más polémico cuando se le consultó si Pumarica podría sentir celos de la relación entre Pamela Franco y Christian Cueva. Sin dudarlo, el entrenador lanzó un comentario que encendió el debate:

    "Tal vez es una fan más de ellos, quién sabe, ¿no? Es fan de su relación o también por ahí debe tener ahí también a su futbolista", dijo entre risas, desatando reacciones en redes sociales.

    wapa.pe

    TE INTERESA: Tula Rodríguez descarta actuar con Ethel Pozo con contundente respuesta: " Con las que sí tienen talento"

    Pamela Franco cierra capítulo con Vanessa Pumarica

    Pamela Franco decidió hablar sin rodeos sobre el fin de su amistad con Vanessa Pumarica, dejando claro que el distanciamiento no tiene vuelta atrás. En entrevista con el programa ‘Amor y Fuego’, la cantante de cumbia fue tajante al explicar que su relación se quebró de forma irreversible y que no está dispuesta a retomar el vínculo.

    "Podría decirte muchas cosas, pero la verdad, no me interesa. Ella ya no existe en mi vida", sentenció la intérprete, descartando cualquier tipo de reconciliación. Además, aseguró que no volverá a referirse al tema: "Ya de ella no voy a decir nada, no interesa ya, todo está dicho. No hay nada que recuperar".

    Durante la conversación, Pamela reveló que lo que más le dolió fue sentirse traicionada por alguien que consideraba cercana. Para ella, el quiebre se produjo cuando Pumarica decidió hablar públicamente de su vida personal y de su romance con Christian Cueva.

    "La amistad es una sola, tú no traicionas a una amiga, no te pones a hablar de una amiga. Si una amiga te hace eso, ¿tú qué piensas? ¿Te duele o no te duele? A mí me ha dolido, punto. No se perdona", dijo con firmeza.

    Finalmente, la artista dejó claro que no guarda culpas ni resentimientos, pero que el lazo de confianza no se podrá reconstruir: "Yo a ella no le he hecho nada, ella sabe cómo se ha portado conmigo, punto".

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Exmejor amiga de Pamela Franco estaría interesada en Cueva? Entrenador de la cantante la 'echa': "Es fan de su relación"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Christian Cueva se habría comunicado con Pamela López en medio del presunto embarazo de Franco: “Eres el amor de mi vida”

    Hija de Christian Domínguez sorprende al elegir a su "mejor madrastra" y destapa que una la bloqueó

    Ethel Pozo queda fría con reacción de su esposo Julián Alexander tras ponerlo a prueba y fallar: "No se casen, de verdad"

    Eva Ayllón sorprende a asistentes al subir a Natalia Málaga a escenario y dedicarle un mensaje especial: "Mi suerte ha cambiado a tu lado"

    Gustavo Salcedo busca quitarle todo a Maju Mantilla en el divorcio tras infidelidad: "Tiene todas sus comunicaciones y ubicaciones"

    Lo más vistos en Farándula

    Gustavo Salcedo busca quitarle todo a Maju Mantilla en el divorcio tras infidelidad: "Tiene todas sus comunicaciones y ubicaciones"

    Allison Pastor se PRONUNCIÓ tras conocerse las verdaderas intenciones de Randol Pastor con ella y Erick Elera: "Busca tu propio techo"

    Maju Mantilla impacta al revelar la verdad sobre su separación con Gustavo Salcedo: “No fuiste tú, fui yo quien te dejó”

    Amigo de Christian Rodríguez, productor vinculado con Maju Mantilla, rompe su silencio tras escándalo de infidelidad: "De cobardes"

    Es oficial: Gustavo Salcedo le CONFIRMÓ a Magaly que Maju Mantilla tuvo un 'affaire' con actor colombiano George Slebi

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;