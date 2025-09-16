En una reciente entrevista, el entrenador de Pamela Franco hizo comentarios que insinuaron celos de Pumarica hacia la relación de la cantante con Christian Cueva.

La polémica entre Pamela Franco y Vanessa Pumarica sumó un nuevo capítulo con las recientes declaraciones del entrenador de la cantante. Durante el último concierto de la artista, el coach fue consultado sobre la posibilidad de que ambas retomen su amistad. Su respuesta sorprendió a los fans, pues además de cerrar la puerta a un acercamiento, insinuó que Pumarica estaría pendiente de la vida sentimental de la cumbiambera y hasta de Christian Cueva.

Entrenador de Pamela Franco rompe el silencio sobre Vanessa Pumarica

Las cámaras de 'Todo se filtra' llegaron al show de Pamela Franco en la fiesta de Karibeña y obtuvieron declaraciones que dieron de qué hablar. Además de conversar con la cantante, el programa entrevistó a su entrenador personal y amigo cercano, quien sorprendió al referirse sin filtros a Vanessa Pumarica, exmejor amiga de la cumbiambera.

Durante la nota, la reportera le preguntó si la distancia entre Pamela y Vanessa podría tratarse de un simple enojo pasajero y si existía posibilidad de reconciliación. La respuesta del coach fue contundente:

"Yo creo que, ahorita en la actualidad, no creo, porque cuando algo se quiebra ya no puede ser lo mismo. La lealtad es la lealtad, aquí y en la China", expresó con firmeza, descartando cualquier acercamiento en el futuro.

La conversación tomó un giro más polémico cuando se le consultó si Pumarica podría sentir celos de la relación entre Pamela Franco y Christian Cueva. Sin dudarlo, el entrenador lanzó un comentario que encendió el debate:

"Tal vez es una fan más de ellos, quién sabe, ¿no? Es fan de su relación o también por ahí debe tener ahí también a su futbolista", dijo entre risas, desatando reacciones en redes sociales.

Pamela Franco cierra capítulo con Vanessa Pumarica

Pamela Franco decidió hablar sin rodeos sobre el fin de su amistad con Vanessa Pumarica, dejando claro que el distanciamiento no tiene vuelta atrás. En entrevista con el programa ‘Amor y Fuego’, la cantante de cumbia fue tajante al explicar que su relación se quebró de forma irreversible y que no está dispuesta a retomar el vínculo.

"Podría decirte muchas cosas, pero la verdad, no me interesa. Ella ya no existe en mi vida", sentenció la intérprete, descartando cualquier tipo de reconciliación. Además, aseguró que no volverá a referirse al tema: "Ya de ella no voy a decir nada, no interesa ya, todo está dicho. No hay nada que recuperar".

Durante la conversación, Pamela reveló que lo que más le dolió fue sentirse traicionada por alguien que consideraba cercana. Para ella, el quiebre se produjo cuando Pumarica decidió hablar públicamente de su vida personal y de su romance con Christian Cueva.

"La amistad es una sola, tú no traicionas a una amiga, no te pones a hablar de una amiga. Si una amiga te hace eso, ¿tú qué piensas? ¿Te duele o no te duele? A mí me ha dolido, punto. No se perdona", dijo con firmeza.