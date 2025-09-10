Magaly Medina CRITICÓ a Greissy Ortega e Ítalo Villaseca y aconsejó que dejen el pasado atrásÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
La complicada historia entre Greissy Ortega e Ítalo Villaseca volvió a ser tema de debate en televisión, pero esta vez Magaly Medina intervino con un mensaje directo y cargado de críticas. La conductora de espectáculos pidió a la expareja terminar con los enfrentamientos públicos y centrarse en lo que realmente importa: sus hijos.
Magaly Medina recordó la convivencia entre Greissy e Ítalo
Durante su programa Magaly TV, La Firme, la periodista recordó los episodios más difíciles de esta relación, describiéndolos como una convivencia dañina:
“Tenían una convivencia totalmente violenta, llena de toxicidad, hemos sido testigos. Ella nos ha llamado en mitad del programa, llorando, desesperada, encerrada en su cuarto con sus hijos y se oían los gritos de Ítalo del otro lado”, narró mientras se emitía un reportaje que resumía los momentos más duros de la pareja.
En los últimos días, Villaseca mostró documentos clínicos para cuestionar la versión de Greissy sobre la pérdida de un embarazo, mientras que ella lo acusó de violencia reiterada. Magaly, sin embargo, puso en duda la contundencia de las pruebas de Ítalo: “¿A quién le creemos?, pero de verdad estos dos nunca van a poder hablar y llevarse, dejar el pasado atrás. Pensar en la hija que procrearon juntos y ya avanzar”.
Greissy recrimina a Ítalo: “Me pegaste delante de mis hijos”
El conflicto escaló cuando Greissy Ortega intervino en vivo en el programa Todo se filtra, lanzando acusaciones directas contra Villaseca. En una llamada telefónica, la colombiana fue tajante:
“Ítalo, te recuerdo muy bien que tú me metiste un golpe delante de mis hijos, como siempre lo has hecho. Él me pegó porque ya venía con una amante y me venía a pegar a la casa, porque hasta para tener intimidad me obligaba”, declaró indignada.
Sus palabras no solo pusieron en tela de juicio la versión de Ítalo, sino que reavivaron las denuncias de maltrato que ella ha sostenido en distintas ocasiones. Entre insultos y reclamos, Ortega también minimizó su rol como padre: “Ten los coj** y los pantalones para decirlo, ¿por qué eres tan mentiroso? (…) ¿Después de dos años vienes a preguntar por la bebé?, ¿en serio eres tan descarado? No te importaba criar a tus hijos”.
La polémica sigue alimentando titulares, pero Magaly Medina insistió en que lo único que podría cerrar este ciclo de confrontaciones es priorizar la estabilidad de los menores: “Seguir con sus vidas y dejar el pasado, porque tienen varios hijos en común. Yo creo que ya, que sigan para adelante, deberían de olvidarse, de sacarse en cara todo porque hay criaturas que están al medio”.