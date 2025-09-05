Wapa.pe
Mark Vito decide presentar a su novia con su madre pero no lo “quieren” y revela insólita queja

Mark Vito llegó a su país de origen para presentar a su nueva novia. 

    Mark Vito decide presentar a su novia con su madre pero no lo “quieren” y REVELA insólita queja | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Mark Vito viajó a Estados Unidos acompañado de su pareja, Leslie Echevarría, para presentarla oficialmente a su madre. En el aeropuerto, él compartió imágenes del tierno encuentro familiar. Sin embargo, Leslie sorprendió al mostrar en sus redes una situación muy distinta y en tono de broma: aparece tocando la puerta de la casa de su suegra para “devolverle” a Mark, asegurando que “se cansó de criarlo”, y luego se retira sin mirar atrás.

