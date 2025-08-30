Magaly Medina no dejó pasar las recientes declaraciones que pusieron en duda la naturaleza de su relación con Gisela Valcárcel. La conductora de ATV decidió pronunciarse tras las especulaciones que apuntaban a una amistad oculta entre ambas, la popular 'Urraca' decidió poner fin a los rumores.

Magaly Medina aclara la verdad sobre su relación con Gisela Valcárcel

En medio de las constantes especulaciones sobre su rivalidad con Gisela Valcárcel, Magaly Medina volvió a pronunciarse y aclaró el tema tras las recientes declaraciones de Phillip Butters. El conductor de radio sostuvo que ambas serían “íntimas amigas” y que su enfrentamiento televisivo no sería más que una estrategia pactada para mantenerse vigentes en la pantalla chica.

Desde su programa en ATV, la popular “Urraca” descartó de manera tajante cualquier vínculo amical con la “Señito”. No obstante, reconoció que en el pasado coincidieron en un viaje por motivos de trabajo. “Alguna vez nos juntamos en una cuestión profesional y nada más. Hemos viajado en avión juntas y cada una por su lado”, señaló Medina, quitándole dramatismo al asunto.

Además, la conductora insistió en que su estilo frontal sería incompatible con una amistad con Valcárcel. “Yo no podría ser amiga de alguien y luego venir aquí a hablar todo lo que hablo. Jamás. Nunca nos hemos divertido”, afirmó, cerrando así las versiones que apuntaban a una cercanía fuera de cámaras.

Magaly Medina responde con firmeza a Phillip Butters

La conductora de espectáculos no se quedó callada tras las polémicas afirmaciones de Phillip Butters, quien insinuó que su enemistad con Gisela Valcárcel era fingida. El locutor fue más allá al asegurar que Medina habría sido madrina de Ethel Pozo y hasta habría financiado parte de su vida personal, incluyendo estudios, vivienda y un automóvil.