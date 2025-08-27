Wapa.pe
Jazmín Pinedo adelanta su ingreso tras anuncio de Gisela Varcárcel y cierre del programa 'América Hoy'

Magaly Medina dio su potente opinión sobre actitud de Gisela y la encara: “Hizo un berrinche”

Magaly Medina arremete contra Gisela Valcárcel y la acusa de “mentirosa” tras mostrar imágenes inéditas en el set de América Hoy.

    Magaly Medina dio su potente opinión sobre actitud de Gisela y la encara: “Hizo un berrinche”
    Magaly Medina la encaró a Gisela por decir que no la dejaron entrar al canal, cuando hay pruebas que sí. | Composición Wapa.
    Magaly Medina dio su potente opinión sobre actitud de Gisela y la encara: “Hizo un berrinche”

    La tensión entre Magaly Medina y Gisela Valcárcel alcanzó un nuevo nivel tras las declaraciones de la popular ‘Señito’. En su programa del 26 de agosto, la conductora de ATV fue directa: llamó a su rival “mentirosa, manipuladora y soberbia”, respaldando sus palabras con videos que, según ella, dejan al descubierto lo que realmente pasó en el set de América Hoy.

    Magaly Medina expone imágenes exclusivas de Gisela en América TV

    Durante su monólogo, Medina compartió videos inéditos que muestran a Valcárcel dentro de las instalaciones de América Televisión, saludando a los conductores e incluso conversando con su equipo de producción.

    Productor de 'América Hoy' compartió POTENTE mensaje tras suspensión del programa

    "Miren las imágenes de ella en el set, ahí está ella, con calma, va, saluda, habla con su productor (…) entra, se acerca Valeria Piazza, Janet Barboza, ahí va Dorita Orbegoso", narró la periodista mientras se emitían los clips.

    Con estas pruebas, Magaly aseguró que la versión de Gisela, quien inicialmente había negado haber ingresado al canal, no coincide con la realidad.

    Gisela Valcárcel habría dejado el set con todo su equipo

    En otro pasaje del programa, la ‘Urraca’ aseguró que Valcárcel decidió retirarse del set por iniciativa propia tras ser informada de que no podría promocionar libremente sus proyectos.

    "A ella parece que la llaman y se va. La llama su productor a un lado, no sé qué cosa conversan y se los lleva a todos (los conductores). No sé si ya cuando entra le dijeron ‘no vas a poder publicitar tu ropa ni tu canal digital porque lo has hecho sin autorización’. Entonces, ella agarra, los llama a todos y creo que le dio un berrinche, un ataque de berrinche", explicó Medina con ironía.

    Magaly defiende la postura de América Televisión

    La periodista también fue clara al respaldar la decisión del canal de imponer reglas en sus producciones y acusó a Gisela de actuar como si estuviera por encima de la propia televisora.

    Gisela Valcárcel no se detiene y responde a comunicado de América TV con fuertes pruebas: "Tengo las imágenes"

    "Eso no es una falta de respeto, solamente es un canal poniendo sus reglas y como tú misma lo dijiste: ‘donde manda capitán no manda marinero’. Y en una nave tan grande como América Televisión manda todo un conjunto de personas que son los dueños de ese canal, no tú", sentenció.

    Con estas declaraciones, Magaly dejó claro que, para ella, la polémica no fue un acto de censura contra Gisela, sino una muestra de autoridad del canal frente a la figura que alguna vez fue su estrella principal.

