Usuarios aseguraron que el acercamiento de Lionel Messi no le gustó nada a Antonela Roccuzzo , quien no ocultó su reacción.

La historia de amor entre Lionel Messi y Antonela Roccuzzo es considerada una de las más sólidas y admiradas por el público, al punto de convertirse en un ejemplo de pareja para muchos seguidores que sueñan con vivir un romance similar.

Mientras en el mundo del espectáculo abundan los divorcios, las separaciones y las polémicas por infidelidades, el futbolista y su esposa han demostrado que el verdadero amor existe, manteniéndose alejados de escándalos y formando una familia que, para gran parte de sus fans, luce perfecta.

No obstante, con el afán de generar controversia, en redes sociales ha circulado un video donde algunos aseguran que Antonela Roccuzzo reaccionó con celos tras un gesto de Messi hacia una mujer, lo que rápidamente llamó la atención de los internautas.

Vale recordar que, en el pasado, también se especuló con la posibilidad de un romance extramarital entre Antonela y David Beckham debido a ciertos acercamientos que resultaron “sospechosos” para algunos. Sin embargo, estos rumores quedaron en simples comentarios, desmentidos por las constantes muestras de amor que la empresaria dedica al jugador.

¿Antonela Roccuzzo celosa? El video que generó revuelo en redes

En el clip, que comenzó a difundirse masivamente, se aprecia a Messi y Antonela ingresando a un palco para presenciar un evento deportivo. En ese instante, el futbolista se acerca a saludar a una mujer presente en el lugar, lo que, según algunos usuarios, provocó una expresión incómoda en Antonela, a quien señalaron de haberse puesto “celosa” por este “acercamiento”. No obstante, Messi mantuvo una actitud distante y sin mayor interacción con la mujer.

Cabe precisar que no se trataba de una desconocida, sino de Romarey Ventura, esposa de Jordi Alba, con quien tanto Messi como Antonela comparten una relación de amistad, llegando incluso a reunirse en celebraciones de cumpleaños.

Aun así, en las plataformas digitales el momento generó múltiples comentarios, entre los que destacaron: