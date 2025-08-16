Pamela López revela CONMOVEDOR mensaje después de enterarse que Pamela Franco y Cueva no terminaron: “No te vayas”

Pamela López revela CONMOVEDOR mensaje después de enterarse que Pamela Franco y Cueva no terminaron | Créditos: Composición Wapa | Fuente: América / Difusión

Pamela López vuelve a estar en el foco mediático, aunque esta vez no por sus disputas legales con Christian Cueva, sino por las declaraciones de una vidente que aseguró que la animadora de eventos tendría la intención de retomar su vínculo con el popular “Aladino”.

Pamela López y el mensaje que sorprendió tras gesto romántico de Cueva hacia Franco

Los rumores sobre un posible regreso entre López y el futbolista surgieron luego de que Pamela Franco eliminara todas las fotos con Cueva de sus redes sociales, hecho que alimentó las especulaciones. Sin embargo, el jugador de Emelec desmintió cualquier reconciliación con su aún esposa dedicándole a Franco un romántico mensaje, reafirmando el amor que siente por ella.

Tras esta demostración pública de afecto, Pamela López reapareció en Instagram con un mensaje cargado de emoción: “Si amanece no te vayas, quédate”, escribió junto a una foto con su actual pareja, Paul Michael, dejando claro que no tiene intención alguna de retomar su matrimonio con el deportista.

Pamela López y las denuncias contra el abogado de Christian Cueva

Cabe recordar que, semanas atrás, López encendió la polémica al exponer a través de redes sociales los antecedentes del nuevo abogado de Cueva. La actriz de videoclips difundió documentos legales y expresó su sorpresa por el cambio de defensa: “¿Por qué cambiaron de abogado? A ver, vamos a investigar un poquito…”, comentó.