    Christian Cueva vuelve a estar en el ojo de la tormenta tras enviarle una carta notarial a Pamela López, en medio de un nuevo escándalo mediático. De manera paralela, se dio a conocer que Pamela Franco eliminó de sus redes todas las fotografías con el futbolista, lo que generó rumores sobre una posible separación. Ante la ola de especulaciones, el popular ‘Aladino’ decidió pronunciarse públicamente.

    Christian Cueva aclara si terminó su relación con Pamela Franco

    La decisión de Pamela Franco de borrar todo rastro de Cueva en su cuenta de Instagram encendió las alarmas y muchos interpretaron que su romance habría llegado a su fin. Sin embargo, el futbolista sorprendió a todos al dejarle un tierno comentario en su más reciente publicación, donde promocionaba su nueva canción. “Te amo mi amor, hermosa canción”, escribió Cueva, disipando así las dudas sobre una ruptura.

    El mensaje fue compartido por el portal Instarándula y rápidamente generó reacciones entre los usuarios. Uno de ellos incluso comentó: “Por eso el show de la peleita, iba a lanzar un nuevo tema”, insinuando que todo se trataría de una estrategia mediática.

    Cabe recordar que en el podcast Chimi Churri se habló del porqué Pamela Franco habría eliminado sus fotos con el futbolista. Según se mencionó, la medida estaría vinculada al proceso legal que enfrenta Cueva con su aún esposa, Pamela López, ya que uno de los argumentos de la demanda hace referencia a que el jugador tendría una relación paralela y la estaría mostrando públicamente.

    Pamela López y las denuncias contra el abogado de Christian Cueva

    Por su parte, Pamela López avivó la polémica al revelar los supuestos antecedentes del nuevo abogado de Cueva. A través de Instagram, difundió documentos legales y mostró su sorpresa por el cambio de defensa. “¿Por qué cambiaron de abogado? A ver, vamos a investigar un poquito…”, escribió antes de exponer la información.

    En los materiales publicados, López incluyó un reportaje de Cuarto Poder que vincula al letrado con Zamir Villaverde. Según el informe, Villaverde habría impedido el ingreso de un adulto mayor y otras personas a un inmueble adquirido en el condominio Los Delfines, el cual era promocionado por el propio abogado.

    SOBRE EL AUTOR:
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

