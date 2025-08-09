Christian Cueva sigue siendo el centro de atención mediática debido a los problemas legales que enfrenta con su aún esposa, Pamela López. Recientemente, la actriz de videoclips compartió conversaciones privadas que involucraban a sus hijos, lo que desató una nueva controversia. En medio de esta situación, Marcial Cueva, hermano de Christian, reapareció en redes sociales con un mensaje que sorprendió a muchos.

Marcial Cueva envía mensaje a su hermano Christian tras las polémicas

Mientras el deportista intenta seguir adelante con su carrera futbolística en Ecuador, los medios de comunicación en ese país también han comenzado a informar sobre las indisciplinas que supuestamente habría cometido dentro de su equipo actual, Emelec. A esto se suman las disputas que mantiene con Pamela López en cuanto a la tenencia y manutención de sus tres hijos.

A pesar de esta tormenta mediática, los hermanos de Cueva no han quedado en silencio. Marcial, en particular, ha expresado su apoyo constante a través de redes sociales. “No es porque seas mi hermano, pero nadie le mete chocolate como tú en la selección. Antes de venirme te dije algo, te veo en Lima para el partido ante Paraguay. Saliendo de la mano de tus hijos para ese partido. Dios es grande”, escribió Marcial en Instagram, mostrando su respaldo hacia Christian durante la polémica.

Prensa ecuatoriana revela problemas de disciplina de Christian Cueva

Hace unas semanas, un periodista ecuatoriano reveló que Christian Cueva estaría mostrando actitudes indisciplinadas en su equipo, Emelec. Según su versión, el futbolista habría faltado a varios entrenamientos para ir a tomar cervezas con amigos.