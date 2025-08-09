Wapa.pe
Katty García: El cambio de vida extremo tras desaparecer de la tv: su matrimonio con empresaria en EE.UU.

Hermano de Christian Cueva saca 'cara' por futbolista en medio de chats filtrados de Pamela López

Marcial Cueva salió a defender a su hermano tras situación con Pamela López

    Hermano de Christian Cueva saca 'cara' por futbolista en medio de chats filtrados de Pamela López
    Hermano de Christian Cueva SACA ‘CARA’ por futbolista en medio de chats filtrados de Pamela López | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Hermano de Christian Cueva saca 'cara' por futbolista en medio de chats filtrados de Pamela López

    Christian Cueva sigue siendo el centro de atención mediática debido a los problemas legales que enfrenta con su aún esposa, Pamela López. Recientemente, la actriz de videoclips compartió conversaciones privadas que involucraban a sus hijos, lo que desató una nueva controversia. En medio de esta situación, Marcial Cueva, hermano de Christian, reapareció en redes sociales con un mensaje que sorprendió a muchos.

    Marcial Cueva envía mensaje a su hermano Christian tras las polémicas

    Mientras el deportista intenta seguir adelante con su carrera futbolística en Ecuador, los medios de comunicación en ese país también han comenzado a informar sobre las indisciplinas que supuestamente habría cometido dentro de su equipo actual, Emelec. A esto se suman las disputas que mantiene con Pamela López en cuanto a la tenencia y manutención de sus tres hijos.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: ¿Terminó con Paul Michael? Pamela López aclara situación amorosa tras beso con Renzo Spraggon

    wapa.pe

    A pesar de esta tormenta mediática, los hermanos de Cueva no han quedado en silencio. Marcial, en particular, ha expresado su apoyo constante a través de redes sociales. “No es porque seas mi hermano, pero nadie le mete chocolate como tú en la selección. Antes de venirme te dije algo, te veo en Lima para el partido ante Paraguay. Saliendo de la mano de tus hijos para ese partido. Dios es grande”, escribió Marcial en Instagram, mostrando su respaldo hacia Christian durante la polémica.

    Prensa ecuatoriana revela problemas de disciplina de Christian Cueva

    Hace unas semanas, un periodista ecuatoriano reveló que Christian Cueva estaría mostrando actitudes indisciplinadas en su equipo, Emelec. Según su versión, el futbolista habría faltado a varios entrenamientos para ir a tomar cervezas con amigos.

    "Parece que se ha enamorado de esa bebida que tanto les gusta a los ecuatorianos. Es por eso que está tratando de sacar al director técnico del equipo. Solo porque le dicen 'deja de beber', no se presenta a los entrenamientos. Lunes y miércoles no se ha presentado, como si fuera una gran estrella, y nosotros lo permitimos", comentó el periodista.

    SOBRE EL AUTOR:
    Hermano de Christian Cueva saca 'cara' por futbolista en medio de chats filtrados de Pamela López
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

