Al principio, Tula no comprendía por qué su hija prefería hablar con una especialista y no con ella. Pero la respuesta fue contundente. “Entendí que mi hija necesitaba su privacidad”, señaló la presentadora, visiblemente tocada por la experiencia. A partir de ese momento, decidió iniciar su propio proceso terapéutico.

A raíz de ese diálogo, madre e hija llegaron a un acuerdo importante: Tula conservaría las contraseñas, pero no las usaría sin el permiso de su hija. “Yo le dije que no entraría y, de verdad, no entro. Me toca confiar”, expresó con honestidad.