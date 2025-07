“A las 5 de la mañana se incendió mi casa. Es la casa en la que he vivido toda mi vida, donde mis padres y mis hermanos viven actualmente. Yo dejé de vivir ahí hace un par de meses porque me mudé, pero tengo mi cuarto”, comentó visiblemente afectada durante la transmisión.

“Mi casa se ha incendiado, debería preocuparme, cuidar, pero luego me puse a pensar: no me estoy yendo de parranda tampoco, me estoy yendo de viaje de trabajo. Aunque ustedes no lo crean, el stream es un trabajo, nos pagan porque ustedes nos vean”, aclaró durante la transmisión en vivo, haciendo frente a las críticas por no posponer su viaje.