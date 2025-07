La adolescente no dudó en agradecer el gesto de su madre y añadió: “Te amo, mamita. Gracias”, dejando ver su cariño por su progenitora, quien está orgullosa de su hija por tal logro.

Hasta el momento de esta nota, el conductor de Panamericana TV y Líder de la Gran Orquesta Internacional no se ha pronunciado. Sin embargo, Domínguez siempre se ha mostrado orgulloso de su hija mayor y dispuesto a apoyarla siempre.

Aunque sorprendió a Christian Domínguez con su talento en el canto, Camila Domínguez tiene claro que el mundo artístico no está en sus planes. La joven confesó tiempo atrás que cambió de opinión recientemente y que, pese a haber cumplido el sueño de su padre, no desea seguir ese camino.

“Personalmente, no me gustaría ser más adelante artista. Así, cambiamos de opinión. Hace dos meses, yo quería ser actriz, ahora ya no quiero. Le cumplí el deseo a mi papá”, declaró Camila.