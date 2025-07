Christian Domínguez explicó que se ausentó de la conducción debido a un trasplante capilar al que se sometió recientemente. Sin embargo, aseguró que ya lo estaban contactando para retomar sus actividades. ‘Ya han enviado memorándum y, si no asisto, me dijeron que ya chau’, expresó entre risas.

Un detalle no pasó desapercibido para los seguidores de Christian Domínguez, quien fue captado con un ojo morado por las cámaras del programa Todo se filtra. Esta imagen desató especulaciones sobre un posible conflicto con su pareja, Karla Tarazona. Sin embargo, el cantante no tardó en salir al frente para aclarar los rumores y contar su versión de los hechos .

“Lo del ojo fue el jueves jugando fútbol. Jugué muy fuerte. Me cayó un pelotazo con todo y manazo y me inflamé el ojo. No ha sido Karla, así que no se preocupen, pero todo el mundo me fastidia que ha sido Karla”, aclaró Domínguez, tratando de disipar cualquier malentendido y bromeando sobre el incidente.