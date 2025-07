Eva Ayllón está en el centro de la atención pública tras confesar que su distanciamiento con Francisco Ayllón no solo se debe a la denuncia que este interpuso contra Natalia Málaga involucrándola a ella, sino también a la estrecha relación que aún mantiene con la exvoleibolista, la cual ha alimentado rumores sobre un posible vínculo sentimental entre ambas.

Al respecto, la cantante negó tajantemente cualquier vínculo sentimental y aseguró que no le interesa que la relacionen con su amiga, restándole importancia a los comentarios que calificó como ‘absurdos’.“No me molesta si me ligan con Natalia Málaga, nada. Son tonterías, son absurdos, por último. Yo hace mucho que dejé de preocuparme del qué dirán, yo hace mucho que pasé la barrera del ‘preocúpate’. Estoy por encima del bien y del mal", dijo en un inicio.