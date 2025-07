La reconocida cantante Eva Ayllón decidió romper su silencio y, en una entrevista con Magaly Medina , reveló detalles desconocidos sobre el distanciamiento que mantiene con su hijo, Francisco García Ayllón . Durante la conversación, la intérprete de música criolla explicó las razones por las que no asistió a la boda de su único engreído y lo acusó de haberle causado un profundo daño.

La presentadora de ATV decidió despejar todas las dudas sobre el verdadero motivo por el que la intérprete de ‘Ritmo, color y sabor’ no asistió a la boda de su segundo hijo. Fue así como la reconocida cantante confesó que se ausentó de uno de los momentos más importantes de su engreído porque le prohibieron llegar a la ceremonia con un acompañante y, según explicó, ella nunca viaja sola.

“No fui invitada para entregarlo. Solamente me llegó una invitación, vía WhatsApp, una foto en la que decía que podía ir yo sola. Hace mucho tiempo que yo no voy sola por las calles, menos para viajar hasta Chincha”, dijo en un inicio.