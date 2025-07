Eva Ayllón explicó en una entrevista con Magaly Medina los motivos detrás de su ausencia en la boda de su hijo menor, Francisco García Ayllón, realizada el pasado 24 de mayo en Chincha. La destacada cantante señaló que su decisión de no acudir a la ceremonia no fue casual, sino el resultado de conflictos familiares que han provocado un distanciamiento definitivo con su hijo.

Durante la charla, Eva manifestó su gran desilusión por la manera en que Francisco ha manejado ciertos aspectos de su vida personal, especialmente el conflicto legal que protagonizó al interponer una demanda contra Natalia Málaga, exvoleibolista y amiga cercana de la artista.

“Él ha cometido muchas infidencias, cosa que a mí me decepciona porque sabe perfectamente el tipo de mujer que soy, el tipo de artista que soy y lo mucho que yo me cuido ante mi público”, afirmó. “Me considero muy afectada. No me gustan los escándalos. Él me ha metido en sus problemas, eso es lo que yo no lo disculpo”.

Una invitación poco cercana y con restricciones

A pesar del distanciamiento, Eva Ayllón tenía la intención de asistir al matrimonio de su hijo. No obstante, cambió de opinión al recibir una invitación por WhatsApp que, además de ser informal, contenía una condición que le resultó inaceptable: debía asistir sola, sin la compañía de Natalia Málaga.

“No fui invitada para entregarlo. Solamente me llegó una invitación, vía WhatsApp, una foto en la que decía que podía ir yo sola. Hace mucho tiempo que yo no voy sola por las calles, menos para viajar hasta Chincha”, relató la cantante, quien añadió que ese día prefirió enfocarse en su carrera musical.

Dolor por el rol del padre en la boda

Otro aspecto que influyó en la decisión de Eva fue el protagonismo que tuvo Paco García, padre de Francisco, durante la celebración. La intérprete mencionó que su hijo permitió que su progenitor no solo financiara la boda, sino que también ocupara un lugar especial, lo que le resultó doloroso e incomprensible.

“Este señor no creía en mi embarazo y esperó cerca de 21 años para recién conocer a su hijo. Él (Francisco) sabe que su padre me puso maletas en la puerta de su casa cuando yo estaba embarazada de dos meses. Ahora se han vuelto a juntar. Él ha hecho la boda, mientras que yo no sabía que se iba a casar, no sabía absolutamente nada hasta que me llega la invitación por WhatsApp, una invitación muy informal y desagradable para una madre”, expresó con molestia.

Eva lamentó que Francisco no valore el sacrificio que ella hizo al criarlo sola, mientras su padre estuvo ausente por más de veinte años. “Necesito que mi hijo entienda el daño emocional que me ha hecho. Todo puede mejorar cuando él empiece pidiendo disculpas. Yo no lo crie de esa forma. No lo entiendo. Para mí es algo muy decepcionante, estuve deprimida, pero ya no lo estoy”, comentó.

Finalmente, la cantante reconoció que su vínculo con Francisco está totalmente quebrado, al punto de sentir que su hijo se ha convertido en un extraño en su vida.