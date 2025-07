“Este señor no creía en mi embarazo y esperó cerca de 21 años para recién conocer a su hijo. Él (Francisco) sabe que su padre me puso maletas en la puerta de su casa cuando yo estaba embarazada de dos meses” , contó, visiblemente afectada.

“No fui invitada para entregarlo. Solamente me llegó una invitación, vía WhatsApp, una foto en la que decía que podía ir yo sola. Hace mucho tiempo que yo no voy sola por las calles, menos para viajar hasta Chincha” , reveló indignada.

“Necesito que mi hijo entienda el daño emocional que me ha hecho. Todo puede mejorar cuando él empiece pidiendo disculpas. Yo no lo crie de esa forma. No lo entiendo. Para mí es algo muy decepcionante, estuve deprimida, pero ya no lo estoy”, expresó con firmeza.