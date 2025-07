La artista dejó en shock a la popular ‘Urraca’ al confesar que su expareja, Paco García, le pidió que abortara cuando se enteró de su embarazo. Pero eso no fue todo: Ayllón reveló que García s e negó a reconocer legalmente a su hijo mientras no se realizara una prueba de ADN , condición que ella rechazó tajantemente.

“Esperó cerca de 21 años para recién conocer a su hijo. No lo reconoció, no lo quiso reconocer. Él siempre decía que quería un ADN. Yo no tengo que darle un ADN a una persona que tiene que saber cómo soy. No quería un hijo, decía que no estaba preparado. Me pidió que no lo tuviera, pero yo hablé con mis padres, pero hablé con mi conciencia y con Dios; y tuve a mi hijo”, relató.