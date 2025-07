En otro momento de la entrevista, Yturbe comentó que desea casarse en la ciudad imperial el próximo año y embarazarse por segunda vez. “Urubamba es precioso, me he quedado encantada, de hecho, me quiero casar en Cusco, ya está en proceso. Me casé en pandemia, pero creo que me merezco celebrar este amor tan lindo que tengo con todas las personas que amamos, con nuestras familias, amistades”, declaró.

Asimismo, indicó que, si bien confía plenamente en Beto, tampoco es de poner las manos al fuego por él. “Mi esposo me hace sentir una mujer muy segura, no solo lo hace por mí, sino que lo hace por su familia. Yo confío en él, no me ha dado motivos, no puedo decirte que Beto es un santo, porque uno nunca sabe, pero me siento muy segura de mi esposo, lo amo y él nos ama”, señaló.