Karla Tarazona lanza dura advertencia hacia Pamela Franco tras críticas hacia Christian Domínguez: “Si me buscan, me encuentran”

Karla Tarazona no suele meterse, pero no pudo con su genio. | Creación Wapa.pe

Aunque suele mantenerse al margen de los dimes y diretes, Karla Tarazona no esquivó las preguntas sobre la reciente polémica en torno a Christian Domínguez y las críticas que le lanzó su expareja, Pamela Franco, por su rol como padre. Sin embargo, lejos de armar escándalo, la conductora fue tajante al dejar en claro que no se mete en lo que no le compete… aunque también lanzó una advertencia sin filtros.

Durante una entrevista en el podcast ‘Sinvergüenzas’, Karla fue consultada directamente sobre las declaraciones de Pamela, quien dijo que Domínguez no mantiene un vínculo emocional con su hija. La respuesta fue inmediata y sin rodeos.

“Esos son temas que él tiene que solucionar. A mí no me gusta meterme porque, imagínate, yo no tengo ni vela en el entierro”, declaró con firmeza.

También señaló que prefiere no opinar ni siquiera cuando los conflictos salen a la luz pública: “Evito incluso, hasta cuando hay cosas públicas de temas de ella, opinar también”, explicó.

Sin embargo, Karla no dejó pasar la oportunidad para dejar un mensaje contundente a quienes intenten provocarla: “Claro, si me buscas en algún momento, me vas a encontrar también porque ya coj$%& tampoco soy. Si tú me pinchas, ya sabes que no vas a encontrar un pinchón, vas a encontrar algo más grande”.

¿Qué dijo Pamela Franco sobre Christian Domínguez?

En una entrevista reciente, Pamela Franco reveló que Domínguez sí cumple con la manutención económica de su hija, pero dejó entrever que no hay conexión emocional entre ambos.