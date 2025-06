Anahí de Cárdenas , quien años atrás superó una dura batalla contra el cáncer de mama, enfrenta ahora un nuevo reto personal: su recuperación tras dar a luz. Aunque celebró la llegada de su primer bebé con una tierna imagen, su posparto no ha sido sencillo.

"Cada vez que toso siento que me descoso. Hice un verso sin esfuerzo, pero sí que es esfuerzo movilizarse con este corte, es un suplicio", expresó. A pesar de estar fajada y con cuidados médicos constantes, admitió que el dolor actual supera incluso la cirugía que enfrentó durante su lucha contra el cáncer de mama.

“El bebé está perfecto. Yo aparte del dolor, estoy bien. Ya me están nebulizando y poniendo corticoides a la vena. Así que espero salir pronto de acá para mi casa, para estar con mi chiquitín y mi marido ya solitos”, precisó, agradeciendo el apoyo de su esposo en esta difícil situación.

“Hola, soy Emile Maya de Cárdenas y nací ayer 26 de junio del 2025. Mi mamá y mi papá se van a tomar unos días engriéndome y dándome toda la atención del mundo mientras mi mami se recupera porque me hice po** en su panza y tuvieron que hacerle una cesárea de urgencia. Pero está bien mi mamá, solo un poco adolorida”, se lee en el mensaje compartido.

La publicación también incluyó detalles sobre el estado del recién nacido, generando aún más ternura entre sus fans: “Nací con 2.990 kg y 49 cm. Soy un comelón y un cagoncito que no le gusta ser cambiado y lloro cuando me cambian el pañal. Me gusta ser envuelto como taquito y duermo muy rico. Chau, tías y tíos, los quiero”.