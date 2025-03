La actriz peruana expresó su sentir con una contundente respuesta, dejando en claro lo mucho que le afectó la situación. "Una de las cosas que más me cuesta en esta etapa, como en todas , es recibir consejos no solicitados (me parece habérselos dicho antes ) pero este consejito ha sido el más duro de escuchar", escribió al comienzo de su publicación.

"Creo que todos aquí saben que he pasado por un cancer de mamá y por precaución me sacaron ambas mamas. Lo que significa: no tengo glándula mamaria, no tengo pezones, por lo que me es imposible dar de lactar porque simplemente no hay como es agradezco los consejos, pero mejor no darlos si no conocemos el contexto", agregó Anahí de Cárdenas.