Pero, lo que más llamó la atención fue que la dueña de 'Nevera Fit' le dio 'like' a un inesperado comentario de una seguidora, respaldando así su reflexión. “ Nadie sabe cuál fue el verdadero motivo de su ruptura , no critiquemos porque no conocemos realmente la situación”, escribió la usuaria. Este gesto ha sido interpretado como una señal de que Ale Venturo prefiere mantener en reserva los detalles de su vínculo actual con Rodrigo Cuba, evitando por ahora confirmar una posible reconciliación.

"No Ale, tu mereces un león no un gatito", "Ojalá que ese hombre no haga su berrinche otra vez y le de el lugar que Ale merece", "Amístense, peléense pero no dejen de hacer esos tiktoks", "El que se va sin que lo boten, vuelve sin que lo llamen", fueron algunas reacciones.