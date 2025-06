Ana Lucía Urbina, integrante de Corazón Serrano, sorprendió al decidir compartir unas emotivas fotos en redes sociales. La cantante publicó fotografías inéditas del bebé que esperaba con Edwin Guerrero y le dedicó unas palabras de reflexión al hijo que esperaba con el líder de la orquesta.

Ana Lucía Urbina de Corazón Serrano conmueve al revelar ecografías de su bebé perdido

Ana Lucía Urbina, integrante de la reconocida agrupación Corazón Serrano, sorprendió a sus seguidores al compartir en Instagram uno de los momentos más íntimos y dolorosos de su vida. La cantante decidió abrir su corazón y mostrar por primera vez las ecografías del bebé que perdió en 2024, fruto de su relación con Edwin Guerrero, líder de la agrupación.

En una emotiva publicación, Ana Lucía acompañó las imágenes con un mensaje lleno de sentimientos encontrados, en el que reflexiona sobre el impacto que este bebé tuvo en su vida.

"Nunca lo he mostrado, pero tantos sentimientos encontrados y creo que fue lo mejor que me pasó en la vida. Sé que nadie es perfecto, hemos cometido errores... pero él siempre me consuela y me dice que todo estará bien y que debo seguir adelante porque soy lo que soy y seré muy feliz. Dios está conmigo", escribió conmovida.

Junto al texto, la artista agregó dos palabras que resumieron su sentir: "Mi bebé", haciendo aún más emotiva la revelación. La publicación no tardó en generar una fuerte reacción entre sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de apoyo y admiración por compartir una experiencia tan personal.

Ana Lucía Urbina rompe el silencio sobre su ruptura con Edwin Guerrero

Ana Lucía Urbina se sinceró con sus seguidores durante una transmisión en vivo por TikTok, revelando por primera vez los motivos que la llevaron a separarse de Edwin Guerrero, dueño de la exitosa agrupación.

La cantante relató que su relación atravesó momentos muy difíciles por la presencia de una tercera persona. “Él estaba con otra persona, ya habíamos salido a cenar y le dije: ‘Tú me amas, me adoras, termina con esa persona, dile que me amas a mí y que te vas a casar’. Y él me dijo: ‘Cásate conmigo‘. Y terminó con esa persona, le dijo que me amaba y que quería casarse. Y regresamos. Me dijo: ‘No quiero que estés con nadie, yo te amo’”, contó.

Ana Lucía también confesó que en ese momento estaba dispuesta a dar un paso importante en su vida junto a Edwin. “Yo lo amaba. En ese momento, sí (me casaba)”, afirmó, recordando esa etapa con nostalgia. La reconciliación, que ocurrió lejos del ojo público, trajo consigo una alegría inesperada:

“Fue todo lindo, ahí fue cuando salí embarazada”, añadió, aludiendo al embarazo que vivieron juntos en 2024.

Sin embargo, el vínculo entre ambos no resistió una nueva crisis. Según la artista, otra vez una tercera persona se interpuso en su relación, aunque esta vez prefirió guardar silencio sobre su identidad. En lugar de ello, lanzó contundentes reflexiones cargadas de indirectas: