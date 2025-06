El amor entre ambos parece ser tan grande y Bazán no lo ocultaría, pues de música de fondo a las historias se puede escuchar lo siguiente: “Porque yo quiero quedarme a tu ladito, hasta que se apague la última estrella, porque tú tienes lo que no tiene nadie, porque eres exageradamente bella, quiero quedarme a tu ladito hasta que se seque el último río, quiero que tú seas la más feliz del mundo, pero al lado mío”.

“El amor a distancia no es para cualquiera. Es un reto que solo enfrentan los que aman con valentía y propósito, no se trata solo de esperar sino de creer firmemente en lo que se construye a pesar de la ausencia. Requiere una fe inquebrantable, conversaciones honestas, promesas que se cumplen y detalles que mantienen viva la conexión. La distancia no debilita el amor verdadero, lo revela, lo prueba y lo fortalece. Dos corazones que laten al mismo ritmo no necesitan estar en la misma ciudad para sentirse cerca. El verdadero amor no se define por la proximidad física, sino por la unión del alma y el deseo profundo de reencontrarse. El amor a distancia enseña que estar presente va más allá del espacio, está en cada mensaje, en cada oración y en cada pensamiento, quien ama de verdad no se rinde, construye puentes con esperanza”, se escucha en su video.