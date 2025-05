El conductor Paco Bazán reaccionó con firmeza luego de que Magaly Medina se refiriera a Susana Alvarado como “ cumbiambera ”, término que consideró despectivo. El comentario de la periodista no pasó desapercibido y generó una contundente respuesta por parte del exfutbolista, quien no dudó en responderle.

“A mí no me molesta que a Susana la llamen ‘cumbiambera’, si me duele cuando la palabra viene cargada de discriminación y con un brillo para afectar, para decirle algo porque creo que quienes conocen la historia de Susana, van a sentir admiración por ella”, comenzó diciendo.

“No es peyorativo hacer lo que hace, es alguien que ha surgido a base de su talento y no la denigra ser cumbiambera”, agregó, aunque aclaró que estos comentarios le harían daño a ella: “Como Susana es un afecto mío, porque es una persona que me acompaña y me brinda amor, entiendo que para afectarme se le llama así y lo que me duele es eso, a ella la afectan por acompañarme”.