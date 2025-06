"Pequé de inocente": Chechito sale al frente, admite salidas con anfitrionas, pero niega triángulo amoroso

En conversación con Magaly Medina, Chechito aseguró que no suele involucrarse en polémicas y que la situación lo tomó por sorpresa. “Pensé que solo eran compañeras. En el tiempo que salía con Yuli, yo no sabía que era Roxy era su mejor amiga. No sabía que eran amigas. A mí me gustó la chica (Roxy) y comencé a salir con ella, pero mi error fue escribirle a Yuli para volver a salir juntos”, mencionó.

"Con JP no somos amigos, pero sí compañeros. Yo no sabía la relación que tuvieron en su momento. Mi manager es el encargo de buscar información de las personas que me rodean, pero esta vez pequé de inocente. Confié y creí. Yo acepto que cometí un error, asumo eso, pero en aquel entonces yo no tenía pareja. Mi error fue escribirle a Yuli mientras salía con Roxy, Me disculpo con todos mis seguidores y televidentes", compartió.